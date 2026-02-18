Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα το μεσημέρι (18/9) ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος κατηγορείται για κακούργημα σε σχέση με τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η υπερασπιστική του γραμμή επικεντρώνεται στην αμφισβήτηση των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων και των δεκάδων μαρτυριών. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερα στοιχεία ενισχύουν την εκδοχή ότι το δυστύχημα στη Βιολάντα στα Τρίκαλα δεν οφείλεται σε αστοχία, αλλά αποτέλεσε την κορύφωση μιας μακράς περιόδου παραλείψεων που μετέτρεψαν τον χώρο εργασίας σε παγίδα θανάτου.

Η δικογραφία, που αριθμεί χίλιες σελίδες, περιλαμβάνει καταθέσεις εργαζομένων για την έντονη μυρωδιά προπανίου που αγνοήθηκε από τη διοίκηση, αποκαλύπτοντας ένα σκηνικό εκτεταμένων παραβιάσεων των κανόνων ασφαλείας.

Εγκληματικές παραβιάσεις και αγνοημένα σήματα κινδύνου

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για συναγερμό που ηχούσε επανειλημμένα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης την τελευταία εβδομάδα πριν την τραγωδία. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα», γεγονός που διερευνάται.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, με την εξήγηση ότι η δυσοσμία προερχόταν από τους υπονόμους. «Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας», ανέφεραν εργαζόμενοι, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Άλλη εργαζόμενη κατέθεσε ότι η έντονη δυσοσμία συνεχιζόταν ακόμη και λίγες ώρες πριν από το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο ή ενέργεια αποκατάστασης. Επιπλέον, εργαζόμενοι ανέφεραν ότι καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στο δάπεδο προκαλούσαν ηλεκτροπληξίες, ενώ δεν είχαν λάβει καμία ενημέρωση για πρωτόκολλα εκκένωσης σε περίπτωση ατυχήματος.

Καταθέσεις σοκ και τεχνικές παραλείψεις

Ένας εργαζόμενος δήλωσε στην Πυροσβεστική ότι του είχαν ανατεθεί καθήκοντα υδραυλικού χωρίς να διαθέτει σχετικό πτυχίο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά προπανίου σε διάφορα κτίρια τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη φονική έκρηξη και είχε ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και τον διευθυντή παραγωγής, αλλά «δεν εντοπίστηκε τίποτα».

Μάλιστα, κατέθεσε ότι πριν από οκτώ χρόνια του ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη να εγκαταστήσει νέα γραμμή αερίου προπανίου χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις.

Η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των αρχών. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Βίντεο-ντοκουμέντα: Η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς

Παράλληλα, νέα βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα. Οι εικόνες δείχνουν φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα να εκτοξεύονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση πυρός». Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που σε ορισμένα καρέ οι κάμερες ασφαλείας «ασπρίζουν» ή «παγώνουν».

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των αρχών, η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της έρευνας.