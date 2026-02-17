Καταθέσεις «φωτιά» περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν εικόνες έντονης ανησυχίας και προειδοποιητικών ενδείξεων που φαίνεται να αγνοήθηκαν.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας· καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας», κατέθεσαν εργαζόμενοι, περιγράφοντας τις δραματικές συνθήκες πριν το δυστύχημα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, το ένα εκ των οποίων έχει ήδη κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Οι έρευνες διακόπηκαν για περίπου μία εβδομάδα, καθώς η συσσώρευση προπανίου στο έδαφος κρίθηκε επικίνδυνη. Δέκα ημέρες αργότερα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν τον σάπιο σωλήνα από τον οποίο φαίνεται να ξεκίνησε η διαρροή.

«Μου ανέθεσε να εγκαταστήσω νέα γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός»

Οι μαρτυρίες εργαζομένων κάνουν λόγο για έντονη οσμή αερίου που προκαλούσε δακρύρροια. Μία εργαζόμενη ανέφερε ότι «τις τελευταίες 15 μέρες πριν τη φωτιά υπήρχε μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτηρίου 2», η οποία δεν έμοιαζε με συνηθισμένη μυρωδιά αποχέτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εργαζόμενος-υδραυλικός υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη για τη δυσοσμία. Ο ίδιος κατέθεσε ότι «ο κ. (…) μου είπε να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Βίντεο από το 3ο εργοστάσιο όπου γίνονται έλεγχοι

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να δήλωσε ότι πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε να εγκαταστήσει νέα γραμμή προπανίου χωρίς να διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο. «Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση, γνωρίζοντας ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς προκλήθηκε ο σπινθήρας

Εργαζόμενος ηλεκτρολόγος ισχυρίστηκε ότι ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση του ρελέ. «Είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς τα ρελέ και οι πιεσοστάτες που είχα δει δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου», σημείωσε ο ίδιος.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η έντονη οσμή υπήρχε για μήνες, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα από τη διοίκηση του εργοστασίου.

Ο ιδιοκτήτης επικαλείται ευθύνες άλλων

Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί. Εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη προτίθεται να μεταθέσει τις ευθύνες σε όσους υπέγραφαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και διενεργούσαν ελέγχους, χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σφράγισε τη δεύτερη μονάδα της επιχείρησης στον Πετροπόρο, λόγω έλλειψης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών δεξαμενών και πυροπροστασίας, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Έλεγχοι και στο τρίτο εργοστάσιο

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας πραγματοποίησαν σαρωτικούς ελέγχους και στο τρίτο εργοστάσιο της Βιολάντα στο Μακρυχώρι Λάρισας. Οι ελεγκτές ζήτησαν να δουν συγκεκριμένα σημεία των εγκαταστάσεων, ελέγχοντας την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας και ασφαλούς λειτουργίας.

Παράλληλα, γίνεται αντιπαραβολή των εγγράφων και πιστοποιητικών που έχει καταθέσει η επιχείρηση με τα ευρήματα των ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ασυμφωνίες ή παραλείψεις.

Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου λόγω διαρροής προπανίου, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Η τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκοτοποιίας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπη Live News, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε και έκτο θύμα. Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ο φύλακας του εργοστασίου να περιπολεί λίγα μόλις μέτρα από το σημείο της έκρηξης. Η λάμψη από το ωστικό κύμα καταγράφεται καθαρά στις κάμερες ασφαλείας, ενώ ακολουθεί φωτιά που εξαπλώνεται στο εσωτερικό της μονάδας.

Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, οι κάμερες καταγράφουν έκρηξη ισχύος ίσης με 185 κιλά ΤΝΤ. Οι φόβοι για θύματα επιβεβαιώνονται άμεσα και ξεκινούν οι έρευνες που αποκαλύπτουν μια σειρά από άγνωστες πτυχές. Εργαζόμενος ανέφερε πως εκείνο το βράδυ υπήρχε έντονη οσμή, την οποία συζήτησε με συναδέλφους του, χωρίς όμως να σταματήσουν την εργασία τους.

«Εκείνο το βράδυ μετά τις 12:30 πήγα στο χώρο της λάντζας, βρήκα τον υπεύθυνο της βάρδιας και τον ρώτησα: “Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;”. Μου απάντησε: “Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων”. Το συζητήσαμε και με τον ίδιο, αλλά και με τον υπεύθυνο παραγωγής. Συζητήσαμε ότι είχε ακουστεί από τον διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωση του πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της λάντζας».

Η μαρτυρία του φύλακα

Σε ένα από τα τρία βίντεο που δημοσίευσε το Live News, φαίνεται ο φύλακας να περιπολεί τον χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα. Σώθηκε για ελάχιστα βήματα. «Περίπου 3:45 ξεκίνησα την περιπολία μου από το χώρο του φυλακίου, πέρασα από τον χώρο της βιτρίνας και συνέχισα στο πίσω μέρος της επιχείρησης. Πάντα με το φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από τις δεξαμενές υγραερίου. Άκουσα δύο εκρήξεις και το ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου. Κάλεσα την αστυνομία», περιγράφει.

Οι αποκαλύψεις των υδραυλικών

Το Live News φέρνει στο φως και τις καταθέσεις των υδραυλικών που είχαν εργαστεί στις εγκαταστάσεις. Ο πρώτος υποστήριξε πως είχε λάβει εντολή να λέει στους εργαζόμενους ότι η έντονη οσμή προερχόταν από τους βόθρους. «Ενημέρωσα προφορικά ο ίδιος τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον διευθυντή παραγωγής. Πήγαμε στο χώρο της τουαλέτας ψάχνοντας να βρούμε τι μυρίζει σαν υγραέριο, αλλά δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε κάτι… Μου είχαν πει να λέω ότι η οσμή αυτή ήτανε από τους βόθρους μέχρι να βρούμε τι φταίει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δεύτερος υδραυλικός αποκάλυψε πως οι σωλήνες προπανίου θάφτηκαν χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας. «Εγώ πραγματοποίησα την τοποθέτηση μεταλλικού συστήματος σωλήνωσης σε βάθος περίπου ενός μέτρου σε χαντάκι που είχε διανοίξει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα… Εκείνος μου είπε χαρακτηριστικά: ‘’Δεν θα ρίξω μπετόν ούτε θα φτιάξω φρεάτιο, εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω εγώ’’».

Μαρτυρίες εργαζομένων και ευρήματα

Η έντονη οσμή είχε γίνει θέμα συζήτησης στο εργοστάσιο. «Πριν από τις γιορτές και για περίπου μία εβδομάδα είχα δουλέψει στο ζυμωτήριο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη. Είχα παρατηρήσει ότι κάποιες μέρες υπήρχε βαριά μυρωδιά και κάποιες εργαζόμενες είχαν παραπονεθεί ότι μύριζε κάτι έντονα σαν υγραέριο», αναφέρει εργαζόμενος.

Ο προϊστάμενος παραγωγής δήλωσε ότι γνώριζαν για πρόβλημα στις δεξαμενές. «Όταν οι δεξαμενές δεν έχουν σωστή πίεση στο εσωτερικό τους, τότε δημιουργείται πρόβλημα και εμφανίζεται σφάλμα. Δεν ψήνονται τα μπισκότα σωστά… Ποτέ δεν μου είχαν αναφέρει οσμή υγραερίου».

Αδήλωτες δεξαμενές και προηγούμενα περιστατικά

Σύμφωνα με τις έρευνες, στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν αδήλωτες δεξαμενές προπανίου και υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές με το κτίριο που καταστράφηκε. Ο ηλεκτρολόγος που υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα υποστήριξε ότι δεν τις δήλωσε επειδή του είπαν πως ήταν ανενεργές.

«Υπήρχαν τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπανίου ανάμεσα στα κτίρια 2 και 3… Επίσης υπήρχαν στο χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», σημείωσε.

Εργαζόμενοι θυμούνται πως φωτιά είχε εκδηλωθεί και το 2023, χωρίς να πάρει μεγάλες διαστάσεις. «Ήταν σε πρωινή βάρδια και ήταν μικρή σε έκταση. Είχα μάθει ότι κάποια λαμαρίνα κόλλησε με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά η οποία σβήστηκε με πυροσβεστήρα», ανέφερε εργαζόμενος.

Καταγγελίες για παραλείψεις ασφάλειας

Συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως για μήνες εξέφραζαν ανησυχίες για την ασφάλεια, χωρίς ανταπόκριση. «Είχα ενημερώσει για την οσμή και με διαβεβαίωναν ότι θα φωνάξουν τον υδραυλικό να το κοιτάξει… Εκτός από την οσμή, στη γραμμή παραγωγής τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος επί του δαπέδου προκάλεσαν ηλεκτροπληξία στους εργαζόμενους και σε εμένα την ίδια», αναφέρει εργαζόμενη.

Όπως υποστηρίζουν, οι προειδοποιήσεις τους αγνοήθηκαν, μέχρι που η τραγωδία στη Βιολάντα επιβεβαίωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τους φόβους τους.