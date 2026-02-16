Ευθύνες για όσα δεν έγιναν σωστά στο εργοστάσιο της Βιολάντα και κόστισαν πέντε ζωές, δεν έχουν μόνο τα τρία βασικά πρόσωπα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, τουλάχιστον επτά ακόμα πρόσωπα αναφέρονται στη δικογραφία που έχει υποβληθεί.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία που υπέβαλαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ, προκύπτουν ευθύνες για εκείνους που υπέγραφαν άδειες και έκαναν εργασίες, ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφόρησαν και δεν έλεγξαν σωστά.

Ειδικότερα:

Υπάρχουν τέσσερις μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτηρίου, που έβλεπαν ότι υπάρχει υπόγειο, αλλά στα χαρτιά είναι άφαντο.

Υπάρχουν δύο μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη, αλλά και ότι υπάρχουν παράνομες δεξαμενές.

Υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία, χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο.

Τέλος, έχουν εντοπιστεί ευθύνες και για υπαλληλους της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας, για ελέγχους που δεν έγιναν . Είναι στη κρίση της δικαιοσύνης, πόσους θα καλέσει τις επόμενες μέρες, καθώς όπως ανέφερε το Star, πηγές στο χώρο της δικαιοσύνης έλεγαν, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε εντάλματα τα επόμενα 24ωρα.

Προς το παρόν ο μόνος που έχει συλληφθεί είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος μάλιστα όταν ενημερώθηκε για τις καταθέσεις και τα στοιχεία που τον «καίνε», έπαθε… αμνησία. Ξέχασε μηχανικούς και υδραυλικούς που δούλευαν για εκείνον. Συγκεριμένα, φέρεται να ανέφερε: «Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε για μένα και που δούλευαν για μένα… Ποιος είναι ο Δανίκας και ποιος αυτός ο υδραυλικός;».

Υπενθυμίζεται, ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος, θα οδηγηθεί αύριο Τρίτη (17/2) ενώπιον του ανακριτή για συμπληρωματική απολογία, μετά τα νέα στοιχεία και την μετατροπή του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος.