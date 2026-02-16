Η εταιρεία VitaFree, που ανήκει στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», ανακοίνωσε με λιτή δήλωση τη προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της.

Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο του ίδιου ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων–Λάρισας. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η διακοπή είναι προσωρινή και αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση εξωτερικών τεχνικών εργασιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Από 16 Φεβρουαρίου 2026 το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, Κωνσταντίνος Τζιωρζιώτης, συνελήφθη εκ νέου μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα.

Αναβαθμισμένες κατηγορίες και νέα απολογία

Νέα δεδομένα βαραίνουν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων ενόψει της απολογίας του την Τρίτη.

Όσο ο 54χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» οργανώνει την υπερασπιστική του γραμμή με το δικηγόρο του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την ερευνά, καθώς η δικογραφία παραμένει ανοιχτή. Στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιέχονται περίπου 15 καταθέσεις, που αποδεικνύουν, ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

Η εισαγγελική λειτουργός που έλαβε την πολυσέλιδη ερευνά της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διαπίστωσε στο προανακριτικό υλικό εγκληματικές παραλείψεις. Εκτός από τις 15 καταθέσεις για την έντονη οσμή, δεν εγκρίθηκε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευή σωληνώσεων, καθώς και κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις.

Όταν κλήθηκε τεχνικός εμπειρογνώμονας, ενημέρωσε πως υπήρχε πρόβλημα στις σωληνώσεις και στις δεξαμενές, ζητώντας 30.000 ευρώ για την επισκευή, με την εταιρία να μην εγκρίνει το κονδύλι επισκευής. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανά 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που εξασφάλισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκλειστικά για το MEGA, στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 η εταιρεία ζητά έλεγχο και την ίδια κιόλας ημέρα, παίρνει απάντηση ότι πραγματοποιήθηκε. Πλέον ο ιδιοκτήτης είναι αντιμέτωπος με το βαρύτατο κακούργημα, που τιμωρείται ακόμα και με ισόβια, αυτό της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Πυροσβεστικής αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, απευθείας τοποθετημένος στο χώμα, είχε φθορές. Η διαρροή προπανίου μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», με την ισχύ της έκρηξης να υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας.