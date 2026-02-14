Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που πριν από περίπου 20 ημέρες στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, καθώς ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας συνελήφθη εκ νέου, αντιμετωπίζοντας έξι κατηγορίες.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του MEGA, Βασίλη Λαμπρόπουλου, 15 εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι είχαν αντιληφθεί τη διαρροή προπανίου, η οποία οδήγησε στην τραγωδία. Οι μαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κατάθεση εμπειρογνώμονα, ο οποίος είχε προειδοποιήσει μήνες πριν για προβλήματα στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου. Ο ίδιος είχε ζητήσει 30.000 ευρώ για επισκευές και ανακαίνιση του δικτύου, ωστόσο η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω οικονομικών διαφορών.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι σωληνώσεις παρουσίαζαν σοβαρά κατασκευαστικά λάθη, χωρίς θωρακίσεις και δικλείδες ασφαλείας. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και, παρότι όφειλαν να λαμβάνουν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας κάθε πέντε χρόνια, αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Τα ευρήματα που οδήγησαν τις εξελίξεις

Το δίκτυο προπανίου κρίθηκε συνολικά προβληματικό, κάτι που αποτέλεσε έναν από τους λόγους προφυλάκισης του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι υπεύθυνοι της μονάδας είχαν αποκρύψει από τις αρχές ότι λίγες ημέρες πριν την έκρηξη είχαν καλέσει τεχνικό να ελέγξει τμήμα του εργοστασίου όπου υπήρχε έντονη οσμή αερίου. Ο τεχνικός, με φορητό μετρητή, δεν κατάφερε να εντοπίσει τη διαρροή.

Ένα ακόμη στοιχείο, σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, δείχνει ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 η εταιρεία είχε αιτηθεί έλεγχο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την ίδια ημέρα έλαβε απάντηση πως όλα ήταν σε καλή κατάσταση.

Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων αναβάθμισε το κατηγορητήριο για το περιστατικό, διατηρώντας παράλληλα την κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης καταδεικνύουν σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι έξι μήνες πριν την τραγωδία είχαν εντοπιστεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς να δοθεί η απαραίτητη προσοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, αφήνοντας άλυτο το πρόβλημα που τελικά οδήγησε στην έκρηξη.

Η χρονική περίοδος κατά την οποία ζητήθηκε προσφορά για επισκευές συμπίπτει με τις διαμαρτυρίες εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου στον χώρο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Πιστοποίηση υπήρχε μόνο για δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες όμως ξεκινούσαν φθαρμένοι σωλήνες που δεν περιλαμβάνονταν στα επίσημα σχέδια της άδειας πυρασφάλειας. Τα νέα δεδομένα ενισχύουν το κατηγορητήριο και αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες δικαστικές εξελίξεις.