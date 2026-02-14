Συνελήφθη εκ νέου το απόγευμα του Σαββάτου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα», ύστερα από αναβάθμιση της κατηγορίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

H ΕΡΤnews κατέγραψε τη στιγμή που στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του πέρασαν χειροπέδες μέσα στην επιχείρησή του. Kλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) στη μπισκοτοβιομηχανία, προκειμένου να προχωρήσει στη σύλληψή του. Η κατηγορία για πρόκληση εμπρησμού και έκρηξης μετατράπηκε από αμέλεια σε κακούργημα, δηλαδή από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε πράξη με ενδεχόμενο δόλο, μετά τα ευρήματα των αρχών.

Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια θα μεταχθεί στα δικαστήρια Τρικάλων, όπου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τις νέες κατηγορίες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού, «τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι πριν από πέντε μήνες είχαν γίνει έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ επαρκώς. Πηγές αναφέρουν πως ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, αφήνοντας το πρόβλημα άλυτο.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις του χώρου στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, παρότι ο νόμος προβλέπει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις σχετικές επισημάνσεις, δεν μετακινήθηκαν, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Όλα τα στοιχεία αυτά έχουν τεθεί στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση του τελικού πορίσματος της ΔΑΕΕ, το οποίο αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.