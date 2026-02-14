Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων Ευτυχία Μελετοπούλου προχώρησε νωρίτερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Μετά τη συλλογή νέων, κρίσιμων στοιχείων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι κατηγορίες σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας αναβαθμίστηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η αυστηροποίηση των κατηγοριών επεκτείνεται και στα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η εισαγγελική λειτουργός, που συμμετέχει ενεργά σε κάθε στάδιο των ερευνών, οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή καθώς το προανακριτικό υλικό φέρεται να αποκαλύπτει σοβαρές παραλείψεις και καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες κατέδειξαν ότι πέντε μήνες πριν από την τραγωδία είχαν καταγραφεί έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες όμως δεν ελέγχθηκαν επαρκώς. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας, ο οποίος είχε κληθεί να αξιολογήσει την κατάσταση, αποχώρησε ύστερα από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, αφήνοντας το πρόβλημα άλυτο.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, παρότι η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, δεν μετακινήθηκαν, ενώ δεν περιλαμβάνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Όλα τα στοιχεία έχουν τεθεί στη διάθεση της ΔΑΕΕ, η οποία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και θα ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της υπηρεσίας καταθέσουν το τελικό πόρισμά τους, που θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια της τραγωδίας στη «Βιολάντα».