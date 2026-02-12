Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τους κατασχεμένους τόμους εγγράφων από το εργοστάσιο «Βιολάντα», προκειμένου να συνθέσουν το πλήρες παζλ της υπόθεσης και να αποδώσουν ευθύνες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα και σήμερα (12/2) αναμένεται να λάβει νέες, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, καταθέσεις, με στόχο να διαλευκανθούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να καταθέσουν μηχανολόγοι και εκπρόσωποι εταιρειών που είχαν πιστοποιήσει την καλή λειτουργία των δεξαμενών προπανίου και των σωληνώσεων της επιχείρησης. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκαν παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει ή εντοπίσει έγκαιρα τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υπέδειξε συγκεκριμένο μηχανολόγο ως υπεύθυνο για την εγκατάσταση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων, ο ίδιος αρνείται ότι ανέλαβε το έργο, υποστηρίζοντας πως κατά το διάστημα των εργασιών βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και όχι στα Τρίκαλα.

Μετά τη μελέτη των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν, οι αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, αναζητώντας κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Για παράνομη διακίνηση υγραερίου ελέγχεται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είχε ελεγθεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου.

Αναλυτικά, η γενική διεύθυνση τελωνείων και ΕΦΛ του τελωνείου Λάρισας προχωράει σε δικαστήρια 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν την διακίνηση 7 τόνων υγραερίου που εμφανίσθηκε ως βιομηχανικό αλλά είχε διατεθεί σε πρατήρια της περιοχής της Θεσσαλίας και τη Στερεάς Ελλάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπεύθυνοι της Βιολάντα και μιας ακόμη εταιρεία του ομίλου, δήλωναν ότι αγόραζαν βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια, και έτσι εισέπρατταν την διαφορά το φόρου, δηλαδή 360 ευρώ τον τόνο.

Η εταιρεία ωστόσο συμμορφώθηκε και πλήρωσε τα πρόστιμα.