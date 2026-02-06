Δεύτερη δικογραφία σχηματίζουν οι Αρχές σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη.

Η νέα υπόθεση αφορά παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης εντοπίστηκαν σπρέι πιπεριού, πιστόλι κρότου και ζυγαριές ακριβείας. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η δικογραφία σχηματίζεται από την Ασφάλεια Τρικάλων και είναι ανεξάρτητη από την έρευνα για την έκρηξη.

Όσον αφορά τα αίτια της τραγωδίας, οι ειδικοί φέρεται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο σωλήνας προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη είχε υποστεί πλήρη διάβρωση, καθώς – σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία – δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 τομές στο σύστημα σωληνώσεων, ενώ εντοπίστηκε το ακριβές σημείο της διαρροής κοντά στις δεξαμενές.

«Διαπιστώθηκαν τα σημεία θραύσης στον σωλήνα που παρουσίαζε τη διαρροή. Παράλληλα, έγινε εστιασμένη δειγματοληψία γύρω από το δίκτυο για να προσδιορίσουμε το μέγεθος της διασποράς του προπανίου» ανέφερε ο στην ΕΡΤ, Τεχνικός Σύμβουλος «Βιολάντα» και Αναπλ. Καθηγητής Χημείας ΔΠΘ, Μιχάλης Χάλαρης.

«Η διάβρωση είναι δεδομένη, αλλά το ζητούμενο είναι γιατί συνέβη. Αναλύουμε τις γεωχημικές συνθήκες του εδάφους που οδήγησαν σε αυτή τη φθορά σε βάθος χρόνου. Αυτό συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της εγκατάστασης και τις ευθύνες» δήλωσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ και Πρόεδρος ΕΛΙΔΕΚ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Οι σωληνώσεις ήταν θαμμένες σε βάθος 1.20 μέτρων, ενώ εξετάζεται αν η κατάστασή τους επιδεινώθηκε από τις πλημμύρες του Daniel.

«Η διάβρωση εντοπίστηκε σε μήκος 7,5 μέτρων. Ο σωλήνας δεν ήταν από ανοξείδωτο χάλυβα, αλλά ένας απλός χαλύβδινος σωλήνας που είχε διαβρωθεί ολοκληρωτικά» τόνισε ο δικηγόρος των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται υπολογιστές, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα και πλήθος εγγράφων που κατασχέθηκαν κατά τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους στο εργοστάσιο, αλλά και στις οικίες του επιχειρηματία και του τεχνικού ασφαλείας.

Νέα πρωτόκολλα ασφαλείας

Η τραγωδία στη Βιολάντα αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για αναβαθμισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας στη βιομηχανία. Οι ειδικοί επισημαίνουν κρίσιμες ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν:

Συστήματα ανίχνευσης διαρροής σε υπόγειες σωληνώσεις.

Υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος (περιοδική επιθεώρηση) των δικτύων.

Διαμερισματοποίηση υπόγειων χώρων για την ανακοπή τυχόν ωστικού κύματος.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι έγινε η διαρροή, αλλά ότι δεν υπήρχε τρόπος μείωσης των συνεπειών της εκτόνωσης. Τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων για όλες τις ανάλογες εγκαταστάσεις» σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης.