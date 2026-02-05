Εντοπίστηκε το σημείο του σωλήνα που είχε υποστεί φθορά, από το οποίο διέρρευσε προπάνιο, προκαλώντας την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα. Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Βίντεο δείχνει τις διαβρωμένες σωληνώσεις προπανίου που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρών γυναικών. Οι εικόνες καταγράφουν τις οπές στις σωληνώσεις.

Το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής εισήλθε λίγο μετά της εννιά το πρωί στους χώρους του εργοστασίου της «Βιολάντα».Έσκαψε με συνεργεία της Περιφέρειας, στο σημείο κατορθώνοντας να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή.

Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Επίσης, παρόντες ήταν και οι πραγματογνώμονες Αναστάσιος Δέδες, Ξενοφών Τσιότρας και Παναγιώτης Καρτάλης και εισαγγελέας.

Στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και το προπάνιο πότιζε το χώμα και τελικά έφτασε στο υπόγειο του εργοστασίου. Ακόμη εκεί υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και από σπινθήρα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Παράλληλα, το μικτό κλιμάκιο διαπίστωσε πως στην ένωση των σωληνώσεων υπήρχε μία ρωγμή. Η κακή συντήρηση, σε συνδυασμό με τους ελλείπεις ελέγχους και τα βαριά φορτηγά που χρησιμοποιήθηκαν στην ασφαλτόστρωση προκάλεσαν τη ζημιά.

Την Παρασκευή το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα καταγράψει με κάμερα υψηλής ευκρίνειας το σημείο της διαρροής.

Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη & στο εργοστάσιο

Ακόμη έφοδο στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα καθώς και στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων τόσο από το εργοστάσιο της Βιολάντα όσο και από τον σπίτι του ιδιοκτήτη καθώς κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των 5 εργατριών.

Σημειώνεται ότι, από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, tablet και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.