Νέα στοιχεία για την τραγωδία στη Βιολάντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ρίχνοντας φως στις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤnews, φωτογραφία-ντοκουμέντο αποκαλύπτει το σημείο, όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου, το οποίο διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, προκαλώντας την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προχώρησε σε εκσκαφές στο σημείο της τραγωδίας.

Οι έρευνες αποκάλυψαν, ότι η διαρροή προήλθε από ρωγμή στην ένωση των σωλήνων, μέσω της οποίας το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Στο υπόγειο υπήρχε αυτόματη αντλία νερού. Όταν αυτή ενεργοποιήθηκε, προκάλεσε σπινθήρα, με αποτέλεσμα το συσσωρευμένο προπάνιο να αναφλεγεί και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη.

Νέες έρευνες στο εργοστάσιο

Οι πραγματογνώμονες επιστρέφουν σήμερα στον χώρο της έκρηξης, προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι καταθέσεις μαρτύρων, ενώ στον χώρο έχει μεταβεί όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, καθώς και ειδικοί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι έρευνες είχαν προσωρινά διακοπεί, λόγω φόβου για πιθανή νέα έκρηξη. Τώρα, με τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν όλα τα κρίσιμα στοιχεία, που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, συνεχίζεται το ανακριτικό έργο με στόχο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς υπήρχε και τι δεν λειτουργούσε σωστά στο εργοστάσιο, ώστε να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες από την εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση.