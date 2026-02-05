Ξεκίνησε νέος γύρος ερευνών στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά την παύση λόγω φόβου δεύτερης έκρηξης από προπάνιο στο χώμα, με τις εργασίες να χαρακτηρίζονται πλέον ασφαλείς.

Εμπειρογνώμονες και πυροσβέστες ερευνούν τα συντρίμμια της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες, για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν.

Η εταιρεία έχει ορίσει δικό της εμπειρογνώμονα, ενώ οι έρευνες εστιάζουν στο αδήλωτο υπόγειο και στα μέτρα ασφαλείας που φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν, γεγονός που οδήγησε σε πολύμηνη διαρροή προπανίου χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Νέος γύρος ερευνών ξεκίνησε σήμερα (05.02.2026) στο μοιραίο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Μετά την πολυήμερη παύση λόγω του φόβου για δεύτερη έκρηξη εξαιτίας της αυξημένης ποσότητας προπανίου στο έδαφος, οι αρχές έκριναν πλέον τον χώρο ασφαλή για συνέχιση των εργασιών.

Εμπειρογνώμονες και πυροσβέστες επιχειρούν ξανά στα συντρίμμια της Βιολάντα, με στόχο να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν από το δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Η εταιρεία με έδρα τα Τρίκαλα έχει ορίσει δικό της εμπειρογνώμονα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν είχαν τηρηθεί επαρκώς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μακροχρόνια διαρροή προπανίου χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Πένθος στα Τρίκαλα

Ως ένδειξη πένθους, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αποφάσισε την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα πολιτιστικού χαρακτήρα για τις πρώτες 40 ημέρες μετά την τραγωδία.

Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εκφράζει τον σεβασμό και τη συμπαράσταση προς τις οικογένειες των θυμάτων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων δηλώνουν ότι στέκονται με ευθύνη και αξιοπρέπεια απέναντι στην τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των εργαζομένων.