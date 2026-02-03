Υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης και έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» λόγω της διαρροής προπάνιου έχουν σταματήσει προσωρινά οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος όπου έχασαν τη ζωή τους οι πέντε εργαζόμενες και οι ειδικοί κάνουν ότι είναι δυνατό για να ξεπεραστεί το πρόβλημα προκειμένου να αρχίσουν εκ νέου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για να «εξουδετερωθεί» το προπάνιο. Κατά πληροφορίες, οι έρευνες αναμένεται να επανεκκινήσουν προς το τέλος της εβδομάδας. Στόχος τα μηχανήματα να σκάψουν βαθύτερα στο σημείο που έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει ο σωλήνας που είχε υποστεί τη ζημιά.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία ωρα Mega», για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα ο ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος μηχανικός Μιχάλης Χριστοδουλίδης, έθεσε σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι από την αρχική τοποθέτηση του υπόγειου αγωγού προπανίου δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές, γεγονός που οδήγησε σε διάβρωση και διαρροή. Όπως εξήγησε, οι σωληνώσεις προπανίου οφείλουν να προστατεύονται με ειδικές βαφές και μονώσεις και να θάβονται σε κατάλληλο βάθος και υπόστρωμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μία κανονική εγκατάσταση πρέπει να υπάρχουν μανόμετρα στην αρχή και στο τέλος της γραμμής προπανίου, ώστε να εντοπίζεται άμεσα οποιαδήποτε απώλεια πίεσης. Η έντονη και παρατεταμένη δυσοσμία, όπως σημειώνει, δεν μπορεί να αποδοθεί σε μικρή διαρροή και θα έπρεπε να έχει σημάνει συναγερμό εδώ και καιρό.

«Όταν τοποθετήθηκε στο έδαφος ο σωλήνας, όταν ξεκίνησε, δεν τοποθετήθηκε με τις σωστές προδιαγραφές προκειμένου να προστατευθεί. Όταν θάβεις ένα σωλήνα προπανίου, μεταλλικό, χαλύβδινο βαρέως τύπου, πρέπει να τον προστατεύσεις από τη διάβρωση.

Θα πρέπει να γίνει μία εποξειδική και ασφαλτική βαφή ο σωλήνας, πρώτα, στη συνέχεια να περαστεί με μία πλαστική αντιδιαβρωτική μονωτική ταινία κατά μήκος του όλου του σωλήνα. Όσο μήκος, μέσα στο χώμα, και να σκεπαστεί με άμμο. Και σε βάθος 80 εκατοστά περίπου. Στις άκρες, πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικά μονωτικά, για να μην δημιουργηθεί από στατικό ηλεκτρισμό κάποια στοιχεία, και θα πρέπει να υπάρχουν στα άκρα μανόμετρα.

Δηλαδή όργανα που μετρούν την πίεση. Στην αρχή που βγαίνει από τη δεξαμενή και μπαίνει στο χώμα και στην έξοδο που μπαίνει στο κτίριο. Δεν το ξέρω αν υπήρχε, εγώ απλά λέω τι πρέπει να έχει μια κανονική εγκατάσταση. Είναι ο τεχνικός κανονισμός εγκατάστασης φιαλών», είπε.

Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι το έδαφος στην περιοχή του εργοστασίου είναι ισχυρά εμποτισμένο με προπάνιο, γεγονός που καθιστά τις έρευνες επικίνδυνες και δικαιολογεί τη διακοπή τους. Υπενθυμίζει ότι το προπάνιο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό, κάτι που αποκλείει κάθε σκέψη για επαναλειτουργία της μονάδας.

Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: «Η Βιολάντα τζιράρει εκατομμύρια, αλλά πέντε εργάτριες δεν γύρισαν στο σπίτι»

Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με εκατοντάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στην πλατεία και να διαδηλώνουν στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με εικόνες του Orange Press Agency, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαν κρατώντας πανό με συνθήματα όπως:

«Τα κέρδη τους, οι ζωές μας» και «Όχι άλλες θυσίες στον βωμό του κέρδους». Ισχυρή ήταν η παρουσία της αστυνομίας μπροστά από το κτίριο της Βουλής. «Η Βιολάντα τζιράρει εκατομμύρια και πέντε συναδέλφισσές μας δεν γύρισαν στο σπίτι», ανέφεραν χαρακτηριστικά διαδηλώτριες, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολιτεία για την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων από τον κλάδο τροφίμων και ποτών, έγινε έξω από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, για το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», στο πλαίσιο της πανελλήνιας απεργίας που πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών.