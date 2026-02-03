Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή δηλώσεις της τελευταίας το πρωί της Τρίτης. Η κ. Κωνσταντοπούλου, λίγες ώρες νωρίτερα, είχε εξαπολύσει προσωπικούς χαρακτηρισμούς κατά του υπουργού και προχώρησε σε νέες κατηγορίες, κατηγορώντας τον για συγκάλυψη του δυστυχήματος στη «Βιολάντα».

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε με παρέμβασή του στον ΑΝΤ1 ότι θα κινηθεί νομικά καταθέτοντας μήνυση σε βάρος της. «Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας αλλά στην τηλεόραση», δήλωσε ο Υπουργός Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί».

Όσον αφορά, δε την κόντρα που έχουν σχετικά με μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία δεν είπε τίποτα, άρα ισχύει. Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, γιατί η μήνυση θα γίνει από μένα σήμερα».

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» είπε πως «υπάρχει κυβερνητική ευθύνη, αλλά και κυβερνητική προσπάθεια συγκάλυψης».

Ερωτηθείσα για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του κ. Γεωργιάδη, ανέφερε μεταξύ άλλων, στον ΑΝΤ1 ότι «η μήνυση κατατέθηκε για πολλούς λόγους, καθώς ο κ. Γεωργιάδης έχει πει ένα σωρό χυδαιότητες σε βάρος της και της έχει κάνει πολλές σεξιστικές επιθέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα όσα είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, δήλωσε στο Kontra «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα….κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…τα υπόλοιπα στα δικαστήρια https://t.co/aXxcE7cB0X — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 3, 2026

Ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ έγραψε «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».