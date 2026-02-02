Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας» και «Όχι άλλες θυσίες στον βωμό του κέρδους».

Ισχυρή ήταν η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν παραταχθεί μπροστά από τη Βουλή για την ασφάλεια της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με εικόνες του Orange Press Agency, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαν κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας» και «Όχι άλλες θυσίες στον βωμό του κέρδους». Ισχυρή ήταν η παρουσία της αστυνομίας μπροστά από το κτίριο της Βουλής. «Η Βιολάντα τζιράρει εκατομμύρια και πέντε συναδέλφισσές μας δεν γύρισαν στο σπίτι», ανέφεραν χαρακτηριστικά διαδηλώτριες, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολιτεία για την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, μία από τις συμμετέχουσες υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση αποτελεί διαμαρτυρία απέναντι σε ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που, όπως είπε, «δεν ήταν ατύχημα αλλά έγκλημα». Επισήμανε ότι η εργοδοσία και το κράτος φέρουν ευθύνη, καθώς «έχουν αποδυναμώσει την επιθεώρηση εργασίας και επιτρέπουν την εργοδοτική ασυδοσία».

Η ίδια πρόσθεσε πως «η Βιολάντα είναι μία επιχείρηση που τζιράρει εκατομμύρια, όμως πέντε συναδέλφισσές μας δεν γύρισαν σπίτι στις οικογένειές τους μετά τη νυχτερινή βάρδια». Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη συλλογικής δράσης: «Αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Η ανάγκη για μέτρα ασφαλείας, ανθρώπινους ρυθμούς εργασίας και σταθερή δουλειά πρέπει να ενώσει το εργατικό κίνημα».

«Προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και αντιδράσεις

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης χαρακτήρισαν το δυστύχημα «εργοδοτικό έγκλημα», τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν αποτελούν «ατυχήματα», αλλά συνέπεια της «συστηματικής απαξίωσης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας».

Στις ανακοινώσεις τους σημείωσαν ότι το περιστατικό ήταν «προδιαγεγραμμένο», καθώς «οι εργαζόμενοι/ες του εργοστασίου είχαν καταγγείλει εδώ και καιρό οσμή διαρροής αερίου». Επισήμαναν επίσης πως «δώδεκα εργάτες/τριες εργάζονταν στις 4 τα ξημερώματα για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι τα θύματα ήταν γυναίκες. Οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι «οι δολοφονημένες εργάτριες κουβαλούσαν το βάρος της μισθωτής εργασίας αλλά και της οικιακής και μητρικής φροντίδας», καθώς εργάζονταν νυχτερινές ώρες για να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να μην υπάρξει «καμία συγκάλυψη», απαιτώντας την τιμωρία των υπευθύνων και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Όπως κατήγγειλαν, «μόνο φέτος σημειώθηκαν 201 θάνατοι σε εργατικά δυστυχήματα». Το μήνυμα της συγκέντρωσης κατέληξε με τη φράση: «Το πικρό δίδαγμα του δυστυχήματος είναι ότι για να ζήσουμε, πρέπει ν’ αγωνιστούμε».