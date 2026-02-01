Το εργοστάσιο «Βιολάντα» παραμένει σφραγισμένο, επτά ημέρες μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, ενώ οι σκαπτικές εργασίες έχουν σταματήσει λόγω φόβου νέας έκρηξης.

Οι σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο εντοπίστηκαν σε βάθος 1-1.5 μέτρο, με το μήκος της διαρροής αερίου να φτάνει περίπου τα 25 μέτρα.

Ένας σπινθήρας από μηχάνημα εκσκαφής μπορεί να προκαλέσει νέα έκρηξη, γι’ αυτό οι εργασίες έχουν προσωρινά διακοπεί, με νέες μετρήσεις να προγραμματίζονται για τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Σφραγισμένο παραμένει το εργοστάσιο «Βιολάντα», επτά ημέρες μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Οι σκαπτικές εργασίες έχουν διακοπεί, καθώς υπάρχει φόβος για νέα έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι σωληνώσεις που μετέφεραν προπάνιο εντοπίστηκαν σε βάθος 1 έως 1,5 μέτρου, ενώ η διαρροή του αερίου εκτείνεται σε μήκος περίπου 25 μέτρων.

Ακόμη και ένας σπινθήρας από μηχάνημα εκσκαφής θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ανάφλεξη, γι’ αυτό οι εργασίες έχουν σταματήσει προσωρινά. Νέες μετρήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Προειδοποιήσεις εργαζομένων για προβλήματα ασφάλειας

Όπως αποκαλύπτεται, εργαζόμενοι είχαν ήδη από τον περασμένο Ιούλιο καταγγείλει προβλήματα και δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις.

«Είχαμε καταγγελίες μέσα από το εργοστάσιο ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές· διαπιστώσαμε ότι και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είχε σοβαρά προβλήματα, όπως και οι έξοδοι διαφυγής», δήλωσε ο Γιώργος Λιατίφης, γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Γιώτα Ρόζου, τόνισε ότι «η ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων είναι βασική, ρητή και αδιαπραγμάτευτη ευθύνη του εργοδότη».

Τον Νοέμβριο του 2025, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είχαν απαγορεύσει την είσοδο σε εκπροσώπους σωματείων στους χώρους του εργοστασίου.

Τα επτά μοιραία λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη

Η τραγωδία στη «Βιολάντα» φαίνεται πως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν δεν είχαν γίνει επτά κρίσιμα λάθη που οδήγησαν στη φονική έκρηξη και στον θάνατο των πέντε εργαζομένων:

– Αδήλωτοι χώροι και δεξαμενές προπανίου χωρίς διορθωτικές κινήσεις

– Έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης διαρροής

– Ανύπαρκτοι ή πλημμελείς έλεγχοι υπηρεσιών

– Υπογειοποίηση σωληνώσεων προπανίου χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές

– Έργα ασφαλτόστρωσης πάνω από τις υπόγειες σωληνώσεις

– Αγνόηση αναφορών εργαζομένων για ύποπτη οσμή

– Απουσία ελέγχων με φορητούς μετρητές, ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Το αδήλωτο υπόγειο και οι εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι η συνολική έκταση του εργοστασίου, όπου γινόταν η παραγωγή, ήταν 3.400 τ.μ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, για επιφάνειες άνω των 3.500 τ.μ. απαιτείται πλήρες σύστημα υδροδότησης και πυρόσβεσης, κόστους 200.000 έως 400.000 ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα 400 επιπλέον τετραγωνικά του υπογείου δεν δηλώθηκαν, ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο των 3.500 τ.μ. και να αποφευχθεί η υποχρέωση εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης.

Επιχορήγηση λίγες ημέρες πριν το δυστύχημα

Παρά τις παραλείψεις, το MEGA αποκάλυψε πως η «Βιολάντα» είχε λάβει επιχορήγηση ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μόλις λίγα 24ωρα πριν τη φονική έκρηξη. Το σχετικό έγγραφο, με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2026, καθόριζε και φοροαπαλλαγές ύψους σχεδόν 900.000 ευρώ για την επένδυση.

Επισκέψεις μαθητών στο εργοστάσιο

Παρά τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, η μπισκοτοβιομηχανία παρέμενε επισκέψιμη και δημοφιλής προορισμός για σχολικές εκδρομές. Η τελευταία επίσκεψη μαθητών είχε πραγματοποιηθεί περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία.

Πολιτικές αντιδράσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στα θύματα της «Βιολάντα» χωρίς να σχολιάσει τα αίτια του δυστυχήματος. Πολιτικοί κύκλοι της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για αποφυγή ανάληψης ευθυνών.

«Δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς για πολιτικές πρωτοβουλίες και κυβερνητικό έργο, όταν η σκέψη όλων βρίσκεται σε οικογένειες που πενθούν και σε ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Είναι αναπόφευκτο όλα τα υπόλοιπα να περνούν μέσα από ένα διαφορετικό φίλτρο».

Για την ερχόμενη Τρίτη έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα, καθώς και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.