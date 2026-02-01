Η διαρροή στο εργοστάσιο «Βιολάντα» εκτιμάται ότι διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής. Το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο της εγκατάστασης του εργοστάσιού παραμένει εμποτισμένο με προπάνιο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι έρευνες έχουν διακοπεί λόγω του κινδύνου νέας έκρηξης, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Σύμφωνα με το ΜEGA, o χώρος της φονικής έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» είναι πλέον σφραγισμένος, ωστόσο, τα αποκαΐδια ακόμη καπνίζουν. Το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο της εγκατάστασης του εργοστάσιού παραμένει εμποτισμένο με προπάνιο. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής εξακολουθεί να επιχειρεί στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Στόχος να μην αλλοιωθούν στοιχεία.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στη δημόσια ραδιοτηλεόρασηo Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Οι εργαζόμενοι φαίνεται πως είχαν προειδοποιήσει για αφόρητη οσμή αερίου.

«Ερχόταν μυρωδιά προπάνιου και καλύπταμε τις μύτες μας το λέγαμε και στον τεχνικό βάρδιας και στον ιδιοκτήτη και έλεγαν ‘’είναι υπό έλεγχο, μην ανησυχείτε’’», είπε ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου στο MEGA.

«Έλεγαν ότι μύριζε. Μετέφεραν τα παράπονα στους άλλους για να πουν στο αφεντικό. Το αφεντικό δεν τα ήξερε όλα έτσι πιστεύω, του έκρυβαν πράγματα», είπε εργαζόμενη στο εργοστάσιο.

Τι λένε ειδικοί για τις παραλείψεις και τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία

Και όμως η πολύμηνη διαρροή θα μπορούσε να εντοπιστεί με έναν φορητό ανιχνευτή προπανίου που κοστίζει από 20 έως 100 ευρώ.

«Το προπάνιο μυρίζει άσχημα, σαν κλούβιο αυγό, δεν μπήκε κάποιος, κανείς στο κόπο, άσχετα εάν ήταν νόμιμος η παράνομος ο χώρος, να πάρει έναν φορητό ανιχνευτή προπάνιού, να τον βάλει στο υπόγειο και να βαρέσουν τα alarm που το κτίριο είναι σαν ωρολογιακή βόμβα διότι φτάνει ένας στατικός ηλεκτρισμός η σπινθήρας να το ανατινάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υποεκτίμησαν τις μαρτυρίες των εργαζομένων για κάτι που είναι αυτονόητο», είπε ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

Το αδήλωτο υπόγειο

Ο χώρος του υπογείου δεν φαίνεται πουθενά. Σε άδεια δόμησης με ημερομηνία έγκρισης 13 Φεβρουαρίου του 14’ και ισχύ μέχρι τον Φεβρουάριο του 18’, σε έγκριση δόμησης τον Μάιο του 2018 με ισχύ ενός έτους, σε ενημέρωση οικοδομικής άδειας τον Αύγουστο του ’25 με ισχύ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους το υπόγειο παραμένει άφαντο.

Η εταιρεία λειτουργούσε από το 2007. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το MEGA με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος τότε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός είχε υπογράψει μελέτη πυροπροστασίας αλλά και το 11, κατόπιν έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, δήλωσε ότι όταν κλήθηκε στην επιχείρηση δεν υπήρχε καμία εμφανής πρόσβαση σε υπόγειο χώρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Θέμα με τον κ. Παπαστεργίου δεν υπάρχει. Έκανε τη δουλειά του το 2007 μέχρι το 2011. Έχει κάνει μια ανάρτηση που λέει ότι όλες αυτές οι μελέτες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές, γιατί ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος είναι ο κύριος Παπαστεργίου, έχουν ελεγχθεί».

Ποιοι είχαν την ευθύνη των ελέγχων για την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου

Ποιες υπηρεσίες όμως, έπρεπε να έχουν ελέγξει πριν δώσουν το «πράσινο φως» για την κατασκευή, τη λειτουργία, τις επεκτάσεις της επιχείρησης;

«Ρωτώ ποιοι ήταν οι έλεγχοι που έγιναν από την πολεοδομία και την περιφέρεια στη μεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής. Εκεί, εάν μιλάμε για σωληνώσεις που είχαν πρόβλημα, λογικά η περιφέρεια πρέπει να κάνει, όχι μόνο στη συγκεκριμένη, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις εάν τηρείται η νομοθεσία», είπε ο Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, η Πολεοδομία είναι υπεύθυνη για τη νομιμότητα του κτιρίου, η Περιφέρεια για την λειτουργία τους εργοστασίου, η Πυροσβεστική για την πυρασφάλεια, η Επιθεώρηση Εργασίας για τους χώρους και τις συνθήκες εργασίας και ο ΕΦΕΤ για το υγειονομικό κομμάτι.

Η Πολεοδομία ελέγχει το εργοστάσιο για άδεια δόμησης, επεκτάσεις, και αλλαγή χρήσης χώρου ενώ η Περιφέρεια για άδεια λειτουργίας και για τις σωληνώσεις.

Η Πυροσβεστική ελέγχει το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, τους εξόδους κινδύνου και την πυρανίχνευση. Επιπλέον, η Πολεοδομία θα έπρεπε να γνωρίζει για την αρχική οικοδομική άδεια ή επέκταση του υπογείου.

Η ανακοίνωση της επιχείρησης

Η επιχείρηση σε νέα ανακοίνωση επισημαίνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την εξακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας.

«Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες(…)Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».