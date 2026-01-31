Μέλη συλλογικοτήτων πραγματοποίησαν «έφοδο» σε μάρκετ στον Βόλο, ως μέρος κινητοποίησης για το δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Κατά την παρέμβαση, πέταξαν τρικάκια, φώναζαν συνθήματα και απομάκρυναν προϊόντα Βιολάντα από τα ράφια, τα οποία στη συνέχεια ποδοπάτησαν.

Η ενέργεια προκάλεσε αναστάτωση στο κατάστημα.

Αντιεξουσιαστές και μέλη συλλογικοτήτων πραγματοποίησαν σήμερα «έφοδο» σε σούπερ μάρκετ στον Βόλο, στο πλαίσιο κινητοποίησης που συνδέεται με το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Οι συγκεντρωμένοι εισήλθαν στο κατάστημα, πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα, ενώ προχώρησαν στην απομάκρυνση προϊόντων της Βιολάντα από τα ράφια, τα οποία στη συνέχεια ποδοπάτησαν. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αναστάτωση εντός του χώρου.

Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών ανάρτησε σχετικό βίντεο από τη δράση στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς το με μηνύματα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια στους χώρους παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα όπως: «Κανένα ξέπλυμα στη δολοφονική καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεν είναι ατυχήματα, μην έχετε αυταπάτες, στο κάτεργο Βιολάντα δολοφονούν εργάτες».