Στη σύλληψη αρχηγικού μέλους του του Ρουβίκωνα προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2) οι Αρχές, αναφορικά με την επίθεση που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων σε επιχείρησης δίπλα στα γραφεία της «Βιολάντα».

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια κατηγοριών που σχηματίστηκαν για ηθική αυτουργία σε φθορά. Το ηγετικός μέλος της αντιεξουσιαστικής οργάνωσης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απείθιας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης το αρχηγικό μέλος του Ρουβίκωνα που συνελήφθη ανέφερε ότι οι Αρχές έφτασαν σπίτι του στη 01:30 τα ξημερώματα, ενώ ανετράπη η σύλληψη του -αρχικά- από μέλη που κατέφθασαν στο σημείο για την υποστήριξή του.

Σημειώνεται ότι η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2), με τα μέλη του Ρουβίκωνα να πηδούν τα κάγκελα και να σπάνε με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των συγκεκριμένων γραφείων δίπλα από αυτά της Βιολάντα.

«Θα τους αποζημιώσουμε»

Ο Ρουβίκωνας παραδέχθηκε ότι έπληξε λάθος στόχο μετά την επίθεση με βαριοπούλες που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2/2026) σε περιοχή των Αχαρνών.

Λίγες ώρες μετά την αποτυχημένη επίθεση στην εταιρεία στις Αχαρνές, ο Ρουβίκωνας έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι «έγινε λάθος» και ότι «υπήρξε λάθος αποδέκτης».

Στο κείμενο συνεχίζει την επίθεση κατά του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για την φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις των Τρικάλων όπου κόστισαν τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Υυποστήριξε πως το μπέρδεμα έγινε επειδή «γειτνιάζουν και εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας».

Σχετικά με το κόστος της ζημιάς, δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη και θα αποκαταστήσει την κατεστραμμένη τζαμαρία με λεφτά της οργάνωσης.

Στην ανακοίνωση του ο Ρουβίκωνας αναφέρει: «Τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».