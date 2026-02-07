Προς κατασκευαστικό λάθος και όχι διάβρωση λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ» οδηγούνται τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για το «δρομολόγιο» του προπανίου, το οποίο κινήθηκε υπόγεια έως το υπόγειο του κτιρίου. Εκεί σημειώθηκε η έκρηξη, όταν προκλήθηκε σπινθήρας από την αντλία νερού. Το προπάνιο φέρεται να εξήλθε από τρεις οπές στο σκυρόδεμα, δημιουργώντας τις συνθήκες για την τραγωδία.

Διατρήσεις και έρευνες

Οι αξιωματικοί ολοκλήρωσαν διατρήσεις περίπου 30 μέτρων σε οκτώ σημεία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, η οποία μειωνόταν όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς τα εξωτερικά όρια της επιχείρησης.

Κατασκευαστικό λάθος και όχι «Ντάνιελ»

Τα μέχρι τώρα στοιχεία αποδυναμώνουν το σενάριο ότι η κακοκαιρία «Ντάνιελ» προκάλεσε τη διάβρωση των σωληνώσεων. Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για αστοχία στην αρχική κατασκευή. Οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται. Το χαλύβδινο τμήμα μήκους 7,5 μέτρων φαίνεται να αποσπάστηκε, προκαλώντας τη διαρροή.

Οι σωληνώσεις είχαν υπογειοποιηθεί από το 2014 ή και νωρίτερα, παραμένοντας επί περίπου 12 χρόνια χωρίς έλεγχο για διάβρωση ή σκουριά.

Εξετάσεις στο ΕΜΠ και στο Γενικό Χημείο

Το αποκολλημένο τμήμα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου θα ξεκινήσει αναλυτική εξέταση για την αιτία της διάβρωσης. Παράλληλα, δείγματα χώματος θα εξεταστούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί η ποσότητα προπανίου και η σύσταση του εδάφους.

Τι εξετάζεται για τα έργα και την ασφαλτόστρωση

Ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ», ούτε οι πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις φαίνεται να ευθύνονται άμεσα. Το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι ότι τα έργα συμπίεσαν το έδαφος, δημιουργώντας ένα «κανάλι» μέσα από το οποίο το προπάνιο κινήθηκε προς το υπόγειο του εργοστασίου.