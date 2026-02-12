Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργάτριες της βραδινής βάρδιας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Alpha, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου φέρεται να γνώριζαν ήδη από τον Ιούνιο του 2025 το σοβαρό πρόβλημα στις σωληνώσεις. Εξειδικευμένος μηχανικός είχε πραγματοποιήσει αυτοψία και είχε ενημερώσει τη διοίκηση για την ανάγκη άμεσης παρέμβασης.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματά του, οι εγκαταστάσεις προπανίου απαιτούσαν βελτίωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η σχετική τεχνική έκθεση βρίσκεται στα χέρια της ΔΑΕΕ και αναμένεται να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Ο μηχανικός Γ. Δανίκας δήλωσε στον Alpha, ότι «τον Ιούνιο του 2025 είχα κάνει μια προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο», η οποία «αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων». Ο ίδιος υπογράμμισε πως η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ήταν επιβεβλημένη.

«Η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση. Είχα κάνει μια αποτύπωση της παλιάς εγκατάστασης και πρότεινα μέτρα για να βελτιωθεί και να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε προτείνει αλλαγή πιέσεων, καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων και ανοίγματα αερισμού στον χώρο καύσης. Όπως σημείωσε, η πρότασή του με τα συγκεκριμένα μέτρα είχε κατατεθεί στον επιχειρηματία.

Έρευνες για αδήλωτες δεξαμενές

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ που βρέθηκαν εκ νέου στο εργοστάσιο της Βιολάντα, αναζητούν στοιχεία για πιθανές κρυφές δεξαμενές αερίου. Οι δεξαμενές αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν αποτυπωθεί σε μελέτες μηχανικών, ενώ φέρεται να υπήρχαν δύο επιπλέον αδήλωτες δεξαμενές πέραν των αρχικών, από τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή.

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τιμολόγια της επιχείρησης για το αέριο καύσιμο. Η ετήσια αξία τους φτάνει περίπου το ένα εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν, αν το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην πραγματική παραγωγή της μπισκοτοβιομηχανίας.

Σε έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το 2018, που δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1, αναφέρεται ότι δεν υπήρχε μελέτη και κάτοψη εγκατάστασης υγραερίου, ούτε βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επίσης, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα για όλες τις δεξαμενές, ενώ στην οικοδομική άδεια δεν αποτυπώνονταν πλήρως οι εγκαταστάσεις υγραερίου.