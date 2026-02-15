Οι ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωπος o ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντας αναβαθμίστηκαν και οι αρχές φαίνεται πως δεν πείθονται από το επιχείρημα πως ήταν «η κακιά στιγμή». Ο ίδιος θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Τρίτη.

Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου έξω από τα γραφεία της εταιρείας οι άντρες της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Μετά από ένταλμα του ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου συλλαμβάνεται ξανά. Ο 54χρονος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές για τις συνθήκες που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη, με την κατηγορία του εμπρησμού να έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Πλέον, αντιμετωπίζει το κακούργημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι καταθέσεις των εργαζομένων και οι καταγγελίες που έγιναν για την διαρροή αερίου «έκαψαν» τον mr. Βιολάντα.

Οι Συγγενείς που μίλησαν στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών, μίλησαν για δικαίωση.

Η Αγγελική Λιάκου (συγγενής Βούλας Μπουκοβάλα): «Ήταν και η δικιά μας η γυναίκα μέσα. Τι να πω; Νιώθω μια ανακούφιση τι να κάνουμε τώρα; Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα».

Ο Δημήτρης Κατσαρός (θείος Ελένης Κατσαρού): «Εννοείται ότι νιώθουμε ανακούφιση. Προς στιγμής είναι δικαίωση. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να πάει μέσα. Πέντε ψυχές έχει φάει».

Αριστείδης Τζιμπλής (Συγγενής θύματος): «Να τον πιάσουμε ισόβια. Εφόσον, τα έβλεπαν τα πράγματα τόσα χρόνια λοιπόν που ήταν και δεν τα έκαναν. Έπρεπε κάθε πέντε χρόνια να τα ελέγχουν…. Οι γυναίκες που κάηκαν, κάηκε μία εγγονή μου από την αδελφή μου. Υπομονή, υπομονή. Πόσο να κάνω υπομονή; Πάει η γυναίκα να δουλέψει το κορίτσι λοιπόν και δεν γύρισε στο σπίτι».

Οι καταθέσεις των εργαζομένων που είχαν προειδοποιήσει για διαρροή «έκαψαν» τον «mr. Βιολάντα»

«Η διαπίστωση της συνδρομής επαρκών ενδείξεων ενοχής οδήγησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και στην άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων», ανέφερε ο δικηγόρος, Γιώργος Μπαλατσούκας.

Επίσης δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων κάνοντας λόγο για ένα προδιαγεγραμμένα εργοδοτικό έγκλημα.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπήρξαν 15 εργαζόμενοι που κατέθεσαν ότι είχαν προειδοποιήσει για τη διαρροή.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους.