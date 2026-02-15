Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του εργοαστασίου «Βιολάντα» ο οποίος συνελήφθη εκ νέου το Σάββατο (14/2) μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η κατηγορία μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων. Ο επιχειρηματίας παραμένει υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών. Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.

Τα στοιχεία που αγνοήθηκαν

Όπως μετέδωσε το MEGA, καταθέσεις από μηχανολόγους και υδραυλικούς που πιστοποίησαν τη λειτουργία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων της Βιολάντα, αναμένεται να ρίξουν φως στα «θολά» σημεία που οδήγησαν σε παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

«Αγνοούσαν όλες τις προειδοποιήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι για ένα προδιαγεγραμμένο πραγματικά εργοδοτικό έγκλημα», είπε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρίκαλων.

Η εισαγγελική λειτουργός που έλαβε την πολυσέλιδη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σύμφωνα πληροφορίες διαπίστωσε στο προανακριτικό υλικό εγκληματικές παραλείψεις.

Πριν από πέντε μήνες υπήρξαν αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Όπως διαπιστώθηκε, οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη – Αποκάλυψη MEGA

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή του κατηγορητηρίου και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη είναι έξι.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν 15 καταθέσεις υπαλλήλων που αναφέρουν πως είχαν προειδοποιήσει για διαρροή.

Επίσης, διαπιστώθηκε πως δεν εγκρίθηκε κονδύλι για επισκευή σωληνώσεων. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης ένας τεχνικός κατέθεσε πως ζήτησε να γίνουν επισκευές στις σωληνώσεις αξίας 30.000 ευρώ αλλά δεν εγκρίθηκε το ποσό.

Παράλληλα, υπήρξαν πολλά κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις και προβλήματα στο δίκτυο δεξαμενών. Επιπλέον έγινε απόκρυψη ελέγχου για διαρροή προπανίου ενώ υπήρξαν και ενδείξεις εικονικών αυτοψιών της Πολεοδομίας.

Το MEGA εξασφάλισε το έγγραφο που αποδεικνύει πως έγιναν εικονικές αυτοψίες της Πολεοδομίας.