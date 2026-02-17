Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» μέσα από την κατάθεση υδραυλικού από τα Τρίκαλα, ο οποίος περιγράφει πώς έγινε η σύνδεση της εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κτήριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υδραυλικός φέρεται να κατέθεσε πως κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη για να συνδέσει εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτήριο. Όπως υποστήριξε, είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Ο ίδιος κατά το ρεπορτάζ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός. Τελικά, προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα.

Προς αναστολή λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο

Έλεγχος και στο τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» είναι σε εξέλιξη λίγο μετά το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου στη Φαρκαδόνα. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τρίτη μονάδα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, στο Μακρυχώρι Λάρισας με τις έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοσθεσία, κανόνες ασφαλείας.

Κατά πληροφορίες, και αυτό το εργοστάσιο οδεύει προς αναστολή λειτουργίας καθώς μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 – 400 τετραγωνικών μέτρων ενώ η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Όπως μεταδίδει το MEGA, αδήλωτες δεξαμενές φέρεται να έχει και το δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα στο οποίο μπήκε προσωρινό λουκέτο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο της περιφέρειας Θεσσαλίας κρίθηκε ότι πρέπει να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου.

Σε αυτό αναφέρεται ότι διακόπτεται προσωρινά η λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου καθώς: «Προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του MEGA από τον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, προκαλούν πολλά ερωτήματα. Διακρίνεται ότι έχουν ξεκινήσει σκαπτικές εργασίες και ήδη έχει ανοίξει μία τρύπα μικρού βάθους αλλά μεγάλου μήκους.

Ποιος προχώρησε στην διάνοιξη; Ποιος έδωσε την εντολή και για ποιο λόγο; Το συγκεκριμένο εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση δεκαπέντε λεπτών, από εκείνο στο οποίο έγινε η φονική έκρηξη.

Στις εικόνες από το drone του MEGA, φαίνεται επίσης να σκάβεται μία υπόγεια δεξαμενή και να υπάρχει άλλη μία τρύπα η οποία πιθανώς να είναι η είσοδος των σωληνώσεων μέσα στο εργοστάσιο. Την Δευτέρα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έκανε έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» δεν απολογήθηκε τελικά σήμερα καθώς έλαβε νέα προθεσμία. Στα δικαστήρια εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση συμπαράστασης και μάλιστα τον χειροκροτούσαν και φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης την ώρα που αποχωρούσε συνοδεία αστυνομίας από τα δικαστήρια.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την προανάκριση που διενήργησε η πυροσβεστική είναι αποκαλυπτικά. Πλήθος καταθέσεων και εγγράφων, φωτογραφίες ντοκουμέντα, βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώνουν τις ευθύνες και τις παραλείψεις για τη μακροχρόνια διαρροή προπανίου στη φονική εγκατάσταση.

Οι εργαζόμενοι φέρονται να είχαν επισημάνει από τον Ιούνιο έντονη οσμή προπανίου στο εργοστάσιο ενώ κατά πληροφορίες η διοίκηση είχε λάβει προσφορά ύψους 30.000 για την αντικατάσταση των σωληνώσεων, την οποία αρνήθηκε.