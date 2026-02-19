Στις φυλακές Τρικάλων οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε «συγκλονισμένος» και επέρριψε ευθύνες σε συνεργάτες του που, όπως υποστήριξε, είχαν την ευθύνη χειρισμού τεχνικών ζητημάτων της επιχείρησης.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου πέντε ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (19/2) και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τον κίνδυνο που υπήρχε, τονίζοντας ότι στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν τα παιδιά του. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες σε όσους υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης, αποποιούμενος τη γνώση και την ευθύνη για όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ως άνθρωπος που διαχειρίζεται μια επιχείρηση με μεγάλο τζίρο, δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να παρακολουθεί τέτοια ζητήματα. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, εμπιστευόταν μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους, ενώ δεσμεύτηκε να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων και τους εργαζόμενους.

Η εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε σε ερωτήσεις προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις, χωρίς ωστόσο να προκύψουν νέες απαντήσεις. Ο ιδιοκτήτης παρέμεινε στη γραμμή υπεράσπισης που είχε συμφωνηθεί με τους δικηγόρους του, υποστηρίζοντας ότι «δεν γνώριζε» καθώς εμπιστευόταν πλήρως τους συνεργάτες του.

Φίλος του επιχειρηματία, μιλώντας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανέφερε ότι εκείνος «δεν είχε ιδέα για το τι είχε συμβεί» και είχε δώσει «λευκή επιταγή» στους συνεργάτες του για τις μελέτες και τις εργασίες.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες των διασωθέντων από τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα συγκλονίζουν. Εργαζόμενοι που σώθηκαν περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τη μοιραία νύχτα.

Ένας εργαζόμενος, που βρισκόταν στη νυχτερινή βάρδια, θυμάται:

«Έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που τον παρομοιάζω ως θόρυβος χειροβομβίδας και είδα με την άκρη του ματιού μου να εκσφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα και από το σημείο που βρισκόμουν, είδα μπροστά μου μια πόρτα ανοιχτή, που μπορεί να άνοιξε και από την έκρηξη, και βγήκα αμέσως έξω από την πίσω πλευρά, όπου είναι οι δεξαμενές προπανίου. Μπήκα στην αποθήκη παραλαβής πρώτων υλών για να ξαναπάω στο κτήριο που είχε τη φωτιά να βοηθήσω τις γυναίκες της βάρδιας μου, είδα τρεις γυναίκες αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα», αναφέρει ο εργαζόμενος.

Άλλος εργαζόμενος αναφέρει πως ώρες πριν από τη μοιραία έκρηξη και συγκεκριμένα στις 12.30, βρέθηκε στον χώρο της λάντζας. Η μυρωδιά υγραερίου όπως λέει ήταν και πάλι έντονη.

«Ρώτησα τον Η. “σου μυρίζει κάτι μια παράξενη μυρουδιά σαν υγραέριο;“ και μου απάντησε “δεν ξέρω μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων“. Και ακούστηκε από στόμα σε στόμα μεταξύ συναδέλφων ότι αυτή η ανακοίνωση βγήκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής, ότι η οσμή αυτή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου πιάτων στον χώρο της λάντζας. Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα περίπου 10 φορές τη μυρωδιά στον χώρο της λάντζας».

4-5 φορές τον τελευταίο μήνα μύριζα έντονη οσμή

Εργαζόμενη στο εργοστάσιο περίπου δέκα χρόνια, στο τμήμα της παραγωγής, λίγο πριν από την έκρηξη, είχε τελειώσει το διάλειμμά της και επέστρεψε στο πόστο της, ωστόσο δε φανταζόταν όσα θα ακολουθούσαν.

«Αντιλήφθηκα πολύ δυνατό κρότο, έπεσε το ρεύμα, σβήσανε τα πάντα και άρχισαν να πετάγονται πάνελ παντού. Έπεσα κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα. Είχα παρατηρήσει οσμή που έμοιαζε σαν υγραέριο περίπου κοντά στον φούρνο. Το είχαν αντιληφθεί κι άλλοι εργαζόμενοι. 4-5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μου μύριζα έντονη οσμή, έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλη εργαζόμενη επίσης νυχτερινής βάρδιας, σώθηκε ως εκ θαύματος. Βρισκόταν στο τμήμα στη δεξιά πλευρά του κτηρίου. Στην αριστερή εκδηλώθηκε η φωτιά, εκεί όπου βρέθηκαν οι 5 σοροί των εργατριών.

«Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός εκκωφαντικός θόρυβος σαν έκρηξη, ο χώρος σκοτείνιασε, υπήρξε ωστικό κύμα το οποίο μας εκτίναξε και όλες που βρισκόμασταν εκεί βρεθήκαμε στο πάτωμα», ανέφερε.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή του φύλακα που είχε βάρδια το μοιραίο βράδυ και ο οποίος βρισκόταν λίγα λεπτά μακριά από το σημείο της έκρηξης και διασώθηκε.

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά», ανέφερε.

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν επίσης πως τα τελευταία χρόνια έχουν ξαναγίνει δύο εκρήξεις στους φούρνους του εργοστασίου, μικρής έκτασης, που χρειάστηκαν παρέμβαση πυροσβεστήρα.