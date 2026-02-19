Έφεση κατά της ομόφωνης απόφασης του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» αναμένεται να καταθέσει ο συνήγορος του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απέδωσε ευθύνες στα πρόσωπα που ενέκριναν τις σχετικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση για τις καταγγελίες σχετικά με την έντονη οσμή.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός» και σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπήρξε δόλος από την πλευρά του εντολέα του. Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι ο πελάτης του είναι «συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ουδέποτε γνώριζε, ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας».

Δείχνει τον Δημήτρη Παπαστέργιου ως υπεύθυνο – Τι απαντά ο υπουργός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, στην απολογία του ο κατηγορούμενος έριξε όλη την ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες, ενώ υποστήριξε ότι εκείνος ενημερώθηκε πολύ καιρό μετά για το θέμα της οσμής. Παράλληλα, κατονόμασε τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ως το άτομο που μελέτησε και επέβλεψε τη λειτουργία των υπογείων σωληνώσεων προπανίου που προκάλεσαν την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται, πως ο Δημήτρης Παπαστεργίου είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που σύμφωνα με επίσημα έγγραφα είχε αναλάβει την έκδοση αδειών για το εργοστάσιο Βιολάντα το 2007, οι οποίες παραδόθηκαν το 2011. Έκτοτε δεν ασχολήθηκε με την επιχείρηση. Όπως είπε η δημοσιογράφος του MEGA, Χριστίνα Κοραή, συνεργάτες του υπουργού κάνουν λόγο για ισχυρισμό «προδήλως ανυπόστατο». Επίσης, αναφέρουν πως παραμένει κρίσιμο να ερευνηθεί ποιος πραγματικά προχώρησε σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις ή αλλαγές στο δίκτυο υγραερίου και υπό ποιες συνθήκες αυτές λειτούργησαν.