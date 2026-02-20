Τις ευθύνες στους μηχανικούς, στους πολεοδόμους και στα στελέχη της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής αποδίδει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος προφυλακίστηκε την Πέμπτη (19.02.2026) για τις παραλείψεις και τις παρατυπίες στο μοιραίο εργοστάσιο των Τρικάλων, όπου σημειώθηκε η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες.

Μετά την πολύωρη απολογία του, ο ιδιοκτήτης κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Οι δικηγόροι του ετοιμάζουν προσφυγή κατά της απόφασης, βασίζοντας την υπεράσπιση και στις ευθύνες όσων ενέκριναν τις σχετικές άδειες. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως ενημερώθηκε καθυστερημένα για την έντονη οσμή από τη διαρροή προπανίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η έκρηξη πριν προλάβει να αντιδράσει.

Ο ανακριτής, που έχει στη διάθεσή του ολόκληρη τη δικογραφία, αναμένει την έγγραφη απολογία του επιχειρηματία. Στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα καλέσει και άλλους μάρτυρες ή αν θα ζητήσει από την εισαγγελέα Τρικάλων την άσκηση νέων ποινικών διώξεων.

Κατά την απολογία, ο ανακριτής του έδειξε βίντεο της έκρηξης. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον κίνδυνο, επισημαίνοντας πως άφηνε τα παιδιά του να παίζουν στον χώρο, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει την πεποίθησή του ότι δεν υπήρχε απειλή.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο», φέρεται να δήλωσε. «Όλες μου οι ενέργειες στο έργο διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης είχαν όλα αυτά τα έτη ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την απολύτως νόμιμη λειτουργία της», πρόσθεσε σύμφωνα με πληροφορίες.

Στην ερώτηση του ανακριτή για το πότε ενημερώθηκε για την οσμή αερίου, ο ίδιος απάντησε: «Δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου ή τυχόν οσμή από τις τουαλέτες. Αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού». Δήλωσε επίσης ότι «ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε» προς το πρόσωπό του.

Αντιφάσεις στις μαρτυρίες

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του υδραυλικού, δύο μήνες πριν από το δυστύχημα είχε αντιληφθεί την οσμή αερίου, κάτι που του είχαν επισημάνει και άλλοι εργαζόμενοι. «Ενημέρωσα προσωπικά εγώ ο ίδιος τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον διευθυντή παραγωγής», υποστήριξε. Όπως πρόσθεσε, έγιναν μετρήσεις που δεν εντόπισαν πρόβλημα, ενώ έλαβε οδηγία από προϊστάμενό του να απαντά στους εργαζομένους ότι η οσμή προέρχεται από τους βόθρους.

Τα έγγραφα που «καίνε» τον ιδιοκτήτη

Αν και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου επιρρίπτει την ευθύνη στους τεχνικούς συνεργάτες που υπέγραφαν τις μελέτες, τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν αστοχίες και κενά ασφαλείας. Δύο υπέργειες δεξαμενές 9.000 και 5.000 λίτρων εμφανίζονται σε διαφορετικές μελέτες, άλλοτε ως λειτουργικές και άλλοτε ως ανενεργές, ενώ οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας.

«Για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες», φέρεται να δήλωσε ο επιχειρηματίας.

Οι προειδοποιήσεις και οι προσφορές που αγνοήθηκαν

Το LiveNews δημοσιοποίησε έγγραφο με παρατηρήσεις εταιρείας προς τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγραερίου του εργοστασίου. Το πρώτο έγγραφο φέρει ημερομηνία Ιούλιος 2025 και περιλαμβάνει προτάσεις που, όπως αναφέρεται, επιβάλλονταν από τη νομοθεσία.

Η εταιρεία επεσήμανε ότι το υλικό κατασκευής του δικτύου δεν ήταν σύμφωνο με τον κανονισμό, ενώ έκανε αναφορά και στις δεξαμενές. Ουσιαστικά, το έγγραφο κατέγραφε τι ήταν παράνομο και τι απαιτούσε διόρθωση στο δίκτυο προπανίου. Για τις εργασίες, η εταιρεία ζητούσε 32.000 ευρώ.

Το κόστος θεωρήθηκε υψηλό από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ζήτησε νέα προσφορά. Αυτή κατατέθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025. Παρά τη μείωση του ποσού στις 22.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε και πάλι να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια.