Η 25η Μαρτίου 2026 πέφτει Τετάρτη, γεγονός που φέρνει μια μικρή αναστάτωση για πολίτες και εργαζόμενους: η αργία βρίσκεται στη μέση της εβδομάδας, επηρεάζοντας σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα, ενώ δεν αποτελεί ευκαιρία για τριήμερο.

Σχολεία και δημόσιο: Τι ισχύει

Σχολεία: Η 25η Μαρτίου αποτελεί επίσημη αργία και τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά. Οι μαθητές θα έχουν ένα μικρό “διάλειμμα” μέσα στην εβδομάδα.

Δημόσιο: Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί του Δημοσίου θα παραμείνουν κλειστοί. Εξαιρούνται μόνο οι επείγουσες υπηρεσίες (π.χ. νοσοκομεία, αστυνομία, πυροσβεστική).

Καταστήματα και εμπορικά κέντρα

Παρά το γεγονός ότι η 25η Μαρτίου δεν είναι υποχρεωτική αργία για τα καταστήματα, η πλειονότητα των εμπορικών θα παραμείνει κλειστή, ειδικά σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους όπως η Ερμού και η Τσιμισκή.

Ανοιχτά θα είναι:

Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία για παραδοσιακές λιχουδιές και λαγάνα.

Περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Επιλεγμένα καταστήματα εστίασης και καφετέριες, για όσους θέλουν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού.

Τράπεζες και υπηρεσίες

Οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές, όπως κάθε επίσημη αργία, ενώ οι υπηρεσίες πληρωμών ή online συναλλαγών θα λειτουργούν κανονικά.

Τι σημαίνει για τους πολίτες

Η Τετάρτη αργία φέρνει μια “μίνι απόδραση” στη μέση της εβδομάδας, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τη δυνατότητα για μεγάλες μετακινήσεις ή εκδρομές χωρίς να πάρει κάποιος άδεια από τη δουλειά την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Οι καταναλωτές συνιστάται να κάνουν προγραμματισμένα τα ψώνια τους νωρίτερα, ειδικά για προϊόντα που σχετίζονται με τον εορτασμό, όπως λαγάνα, χαλβά και θαλασσινά.