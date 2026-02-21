Με στόχο να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια και να επιστρέψουν στην αγορά, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά. Προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90%, προκειμένου περισσότερα κλειστά ακίνητα να διατεθούν προς ενοικίαση.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και αφορά ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και παρεμβάσεις ανακαίνισης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αλλαγές σε κουζίνα και μπάνιο, αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και εργασίες σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Το «Ανακαινίζω–Νοικιάζω» αποτελεί το τρίτο μεγάλο στεγαστικό πρόγραμμα, μετά τα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Τι εργασίες καλύπτονται

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η νέα δράση δίνει έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση κουφωμάτων, παραμένουν επιλέξιμες, αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Δεσμεύσεις μετά την ανακαίνιση