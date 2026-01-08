Το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, θα παρέχει στα νοικοκυριά επιδότηση έως και 90% για την ανακαίνιση ή επαναλειτουργία κλειστών σπιτιών, σύμφωνα με τη δήλωση της υπουργού.

Η υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι το πρόγραμμα, το οποίο προετοιμάζεται σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2026. Θα προσφέρει επιδότηση έως 30.000 ευρώ, καλύπτοντας 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με στόχο την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών και περιορισμένη ενεργειακή αναβάθμιση.

Όπως τόνισε, ο σκοπός είναι να μην απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν βασικές εργασίες, όπως η ανακαίνιση μπάνιου, η αλλαγή κουφωμάτων και η ανανέωση κουζίνας.

Προτεραιότητα και εισοδηματικά κριτήρια

Η υπουργός διευκρίνισε ποιοι πολίτες θα έχουν προτεραιότητα για την ένταξη στο πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό, με προτεραιότητα σε όσους υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Παράλληλα, τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αυξημένα σε σχέση με το υφιστάμενο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει δαπάνες ανακαίνισης έως 27.000 ευρώ, με συνολικό κόστος έως 30.000 ευρώ, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το όριο που ισχύει σήμερα. Στο τρέχον πρόγραμμα, η επιδότηση φθάνει έως 13.000 ευρώ για δαπάνες μέχρι 8.000 ευρώ.

Επιπλέον, θα περιλαμβάνει και μεγαλύτερα διαμερίσματα, έως 100 τ.μ., ενώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία η επιδότηση θα φθάνει στο ανώτατο ποσοστό του 90%.

