Ποδαρικό στο 2026 με 21 πλειστηριασμούς ακινήτων κάνει η ΑΑΔΕ, ανεβάζοντας ταχύτητα για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και σφίγγοντας τον κλοιό γύρω τους οφειλέτες του Δημοσίου για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Το πρώτο ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στις 14 Ιανουαρίου. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα όλων των ειδών. Από κατοικίες, γραφεία, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια. Ξεχωρίζουν ακίνητα στη Μύκονο, με την τιμή πρώτης προσφοράς να ανέρχεται στα 3,8 εκατ. ευρώ αλλά και σε Κηφισιά και Σύρο.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Ακίνητα στο σφυρί

Στον κατάλογο με τους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς ξεχωρίζουν τα εξής ακίνητα:

Μύκονος – Φανάρι: Δύο αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων, με μεζονέτες, αποθήκες και γκαράζ. H τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 3,88 εκατ. ευρώ ενώ ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Καστρί (Κηφισιά): Οικόπεδο 1.200 τ.μ. με κτίσμα 374 τ.μ. Τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού 14 Ιανουαρίου 2026.

Μύκονος – Βουνάκια: Αγροτεμάχιο 4.400 τ.μ. με ξερολιθιά. Τιμή πρώτης προσφοράς: 370.000 ευρώ. Ημερομηνία πλειστηριασμού: 14 Ιανουαρίου 2026.

Σύρος: Αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού: 14 Ιανουαρίου 2026.

Χρέη στην εφορία

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη (παλαιά και νέα) έχουν φτάσει τα 112,5 δις. ευρώ εκ των οποίων 27,32 δις. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 3,89 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στον προθάλαμο των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι ενώ 1,63 εκατ. οφειλέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα.

Πώς και πότε γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων

Για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής: