Διαγραφή στα Ανείσπρακτα Χρέη προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο, με το Δημόσιο να παγώνει οφειλές δισεκατομμυρίων ευρώ που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης. Η ρύθμιση αφορά περιορισμένο αριθμό φορολογουμένων, ωστόσο τα ποσά που εμπλέκονται είναι τεράστια.

Το σοκ των αριθμών

Το συνολικό χρέος προς την Εφορία ανέρχεται σε 110,8 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 85 δισ. ευρώ βαραίνουν μόλις 9.865 ΑΦΜ, δηλαδή κατά μέσο όρο 8,6 εκατομμύρια ευρώ ανά άτομο.

Το κράτος αναγνωρίζει ότι μεγάλο μέρος αυτών των οφειλών δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθεί και υιοθετεί νέα στρατηγική διαχείρισης.

Τι σημαίνει «Ανεπίδεκτο Είσπραξης»

Πρόκειται για χρέη που δεν διαγράφονται αλλά παγώνουν, χωρίς να διεκδικούνται ενεργά από τις αρχές. Επανενεργοποιούνται μόνο εφόσον εντοπιστεί νέα περιουσία του οφειλέτη.

Ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά ύψους 26,3 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος για φέτος είναι να προστεθούν ακόμη 10 δισ. ευρώ.

Ποιος αποφασίζει

Η διαδικασία εξαρτάται από το ύψος της οφειλής:

Για ποσά έως 300.000 ευρώ , αποφασίζει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ.

, αποφασίζει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ. Από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ , αρμόδιος είναι ο διοικητής της ΑΑΔΕ .

, αρμόδιος είναι ο διοικητής της . Για οφειλές άνω των 3 εκατ. ευρώ , η απόφαση λαμβάνεται από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) .

, η απόφαση λαμβάνεται από την . Όταν η οφειλή υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ, ενημερώνεται και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι προϋποθέσεις

Για να χαρακτηριστεί ένα χρέος ανεπίδεκτο είσπραξης, πρέπει να ισχύουν σωρευτικά:

Να μην υπάρχει καμία περιουσία στον οφειλέτη ή στους συνυπόχρεους. Να έχει κινηθεί ή να μην είναι δυνατή ποινική δίωξη. Να έχει υπάρξει επιβεβαίωση της ΑΑΔΕ για αδυναμία είσπραξης.

Αν υπάρχει μικρή περιουσία

Ακόμη και όταν εντοπίζεται περιουσία, εφόσον η αξία της θεωρείται ασήμαντη σε σχέση με την οφειλή, μπορεί και πάλι να παγώσει το χρέος:

Για ακίνητα: αν η αξία τους είναι κάτω από 5% της οφειλής ή μικρότερη των 100.000 ευρώ .

ή μικρότερη των . Για κινητά: αν είναι κάτω από 30.000 ευρώ ή έχουν ήδη αποτύχει προσπάθειες κατάσχεσης.

Ειδικές περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις εκκαθάρισης επιχειρήσεων χωρίς ενεργητικό επί δέκα χρόνια.

επιχειρήσεων χωρίς ενεργητικό επί δέκα χρόνια. Σε περίπτωση θανάτου οφειλέτη, εφόσον όλοι οι κληρονόμοι αποποιηθούν την κληρονομιά.

Τι συμβαίνει μετά

Όταν μια υπόθεση χαρακτηριστεί ανεπίδεκτη είσπραξης, παγώνει για δέκα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου: