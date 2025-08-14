Στον «πάγο» μπαίνουν οι ποινικές διώξεις για όσους χρωστούν στο Δημόσιο και αποφασίζουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Με νέο πλαίσιο που εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 11 Απριλίου 2025, η ΑΑΔΕ βάζει «φρένο» στις ποινικές διώξεις όσο διαρκεί η ρύθμιση ή η αναστολή είσπραξης, ενώ η πλήρης εξόφληση σβήνει οριστικά το αδίκημα.

Εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή παρέχει οδηγίες για το νέο καθεστώς με το οποίο ενισχύονται τα κίνητρα για την υπαγωγή σε ρύθμιση και την εξόφληση των οφειλών καθώς θεσπίζεται για πρώτη φορά η υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ως λόγος μη υποβολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης αίτησης ποινικής δίωξης προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, υπό προϋποθέσεις, χωρίς πάντως να μεταβάλλεται η φύση του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Επίσης διευρύνονται οι λόγοι αναστολής της ποινικής δίωξης και αναβολής εκτέλεσης/διακοπής της ποινής, καθώς, τις έννομες συνέπειες επιφέρει πλέον όχι μόνο η υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση αλλά και η αναστολή είσπραξης αυτών.

Η εγκύκλιος καθορίζει ακόμη τη διαδικασία που ακολουθείται σε διάφορα στάδια (πριν ή μετά την υποβολή αίτησης προς τον Εισαγγελέα, πριν ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης), την υποχρέωση ενημέρωσης του Εισαγγελέα σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, ενώ προβλέπει και αναστολή της παραγραφής του ποινικού αδικήματος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς:

1. Σε κάθε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης από την Φορολογική Διοίκηση και οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή τελούν σε αναστολή είσπραξης, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (είτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη είτε όχι), για την περαιτέρω εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

2. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ενημερώνεται αμελλητί (άμεσα και χωρίς εξέταση) σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή παύσης αναστολής είσπραξης. Σ’ αυτή την περίπτωση, η αίτηση ποινικής δίωξης καθώς και ο πίνακας χρεών θα συμπεριλαμβάνουν εκτός από το ποσό των ανεξόφλητων οφειλών και το αρχικό εξοφληθέν ήδη ποσό, δηλαδή το αρχικό ποσό των οφειλών που υπήχθη στη ρύθμιση, καθώς για το ποσό αυτό έχει ήδη διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα.

Οι οδηγίες

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι αρμόδιες αρχές:

– Δεν θα προβαίνουν σε αποστολή αιτήσεων ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους, στις περιπτώσεις όπου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση ή αναστολή είσπραξης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

– Θα πρέπει να αποστέλλουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα αμελλητί αιτήσεις ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους στις περιπτώσεις που δεν έχει υπαχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση ή σε αναστολή είσπραξης.

– Υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

– Άμεσα και χωρίς χρονοτριβές θα πρέπει να ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και η ρύθμιση απωλέσθη ή έληξε η αναστολή είσπραξης των οφειλών.