Σταγόνα στον ωκεανό των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο αποτελούν οι ρυθμισμένες οφειλές. Από τα 85,18 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών που χαρακτηρίζονται εισπράξιμα, μόλις 3,44 δισ. ευρώ ή ποσοστό 4,03% είναι σε ρύθμιση.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τα υψηλότερα ποσοστά ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζονται σε σχετικά χαμηλά ποσά. Συγκεκριμένα, στο εύρος από 500 έως 10.000 ευρώ ρυθμίζεται το 15,52% των οφειλών, ενώ στην υποκατηγορία από 2.000 έως 3.000 ευρώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 18,16%.

Για τα φυσικά πρόσωπα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμίσεων καταγράφεται επίσης στο εύρος 500 – 10.000 ευρώ (15,34%), φθάνοντας το 18,40% για οφειλές από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μεγαλύτερη «διάθεση» ρύθμισης σε υψηλότερα ποσά, με το 21,66% των ρυθμισμένων οφειλών να αφορά χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ και το ποσοστό να εκτινάσσεται στο 25% στην κατηγορία 10.000-20.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ρύθμισης παρατηρούνται τόσο στις πολύ μικρές οφειλές, κάτω των 500 ευρώ όσο και στα υψηλά χρέη, άνω των 20.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Οφειλέτες και χρέη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των οφειλών. Σχεδόν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών (96,49%) προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, στο εύρος άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 75,87% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 0,26% των οφειλετών. Αντίθετα, το 89,86% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιό τους στο συνολικό χρέος δεν ξεπερνά το 3,51%.

Η διάκριση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων είναι εξίσου αποκαλυπτική. Οι οφειλές των φυσικών προσώπων ανέρχονται σε 43,13 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 38,34% του συνόλου, ενώ τα νομικά πρόσωπα συγκεντρώνουν χρέη 69,37 δισ. ευρώ, δηλαδή το 69,66% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών κυριαρχούν τα φυσικά πρόσωπα καθώς σχεδόν το 98% των χρεών κάτω των 50 ευρώ και το 87,4% των οφειλών έως 10.000 ευρώ προέρχεται από αυτά. Αντίθετα, στις πολύ υψηλές οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, τον κύριο λόγο έχουν τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν το 69,66% των χρεών της κατηγορίας, με ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 59,46 δισ. ευρώ.