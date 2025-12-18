Μια ουσιαστική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και το ιδιωτικό χρέος, δίνοντας λύσεις τόσο σε συνεπείς όσο και σε μη συνεπείς οφειλέτες.

Όπως μετέδωσε τo ΜEGA, με παρεμβάσεις που προβλέπουν μετατροπή δανείων σε ευρώ, «κούρεμα» οφειλών και ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, το νέο πλαίσιο στοχεύει στην αποκατάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας των νοικοκυριών και στην απαλλαγή τους από τα βάρη του παρελθόντος.

Βρέθηκε λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Μη συνεπείς δανειολήπτες

Ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Συνεπείς δανειολήπτες

Μετατροπή του δανείου σε ευρώ

«Κούρεμα» οφειλής από 15% έως 50%

Εφαρμογή βάσει περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων

Χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου (2,30% – 2,90%)

Δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως και 5 έτη

Οφειλέτες: Απαλλαγή από τα «βάρη» του «παρελθόντος»

Νέος νόμος για το ιδιωτικό χρέος

Αναστολή ποινικών διώξεων μετά:

τη δικαστική απόφαση πτώχευσης ή

την καταχώρηση του ονόματος του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

«Πάγωμα» κάθε ποινικής δίωξης για χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ

Ο νόμος αφορά:

Αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Καθυστερήσεις στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης & πρόληψης

Υποστήριξη από πιστοποιημένους επαγγελματίες συμβούλους μέσω voucher

Πρόγραμμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για όσους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο αφερεγγυότητας

Όσα είπε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» η δικηγόρος-διαμεσολαβήτρια, Νανά Παπαδογεωργάκη.