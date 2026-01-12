Πολλά παλιά σπίτια παραμένουν ακατάλληλα για κατοίκηση λόγω φθορών και της έλλειψης πόρων για ανακαίνιση. Το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για ανακαινίσεις κατοικιών φέρνει σημαντικές αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά προβλέπει ενίσχυση και για ιδιοκατοικούμενα ακίνητα.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, καλύπτοντας έως το 90% του συνολικού κόστους. Το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και σε γενικότερες εργασίες ανακαίνισης, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά που θέλουν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση

Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ποσό ανά κατοικία δεν θα ξεπερνά τις 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό από 60% έως 90%.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτονται σε ποσοστό 20%–40%, ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιών.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. που διαθέτουν οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο τα κλειστά ακίνητα που παραμένουν ακατοίκητα για τουλάχιστον δύο χρόνια όσο και οι κατοικίες που ιδιοκατοικούνται και πληρούν τα κριτήρια.

Τι εργασίες καλύπτονται

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η νέα δράση δίνει έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση κουφωμάτων, παραμένουν επιλέξιμες, αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Εισοδηματικά κριτήρια

Η πρόταση προβλέπει εισοδηματικό όριο έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν τίθεται ηλικιακός περιορισμός, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Δεσμεύσεις μετά την ανακαίνιση

Τα κλειστά ακίνητα πρέπει να παραμείνουν κατοικημένα ή διαθέσιμα προς ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στόχος είναι η αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος, η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και η ουσιαστική στήριξη των ιδιοκτητών και της αγοράς ακινήτων.