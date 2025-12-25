Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2026, με στόχο την αναζωογόνηση παλαιών και κλειστών ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, η δράση αποσκοπεί στην αξιοποίηση έως και 750.000 ακινήτων που παραμένουν ανενεργά, ενισχύοντας παράλληλα την αγορά κατοικίας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.

Επιδότηση έως 90%

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση έως 80% για τις περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων, ενώ για ειδικές ομάδες το ποσοστό θα φτάνει το 90%. Οι δαπάνες ανακαίνισης θα αποτελούν το 60%–80% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτουν το υπόλοιπο 20%–40%.

Η μέγιστη επιδότηση ανά κατοικία θα ανέρχεται σε 36.000 ευρώ, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα στους ιδιοκτήτες.

Ποιους αφορά

Αρχικά, το πρόγραμμα θα ωφελήσει περίπου 20.000 ιδιοκτήτες. Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο κλειστά όσο και ανοιχτά ή ιδιοκατοικούμενα ακίνητα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να είναι πιο ευέλικτα σε σχέση με προηγούμενες δράσεις, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων και ενισχύοντας την πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Τα ακίνητα που θα ενταχθούν πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και να μην υπερβαίνουν τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Στόχοι του προγράμματος

Για τα κλειστά ακίνητα, η δράση στοχεύει στην ανακαίνισή τους ώστε να μπορούν να κατοικηθούν ή να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Για τα ανοιχτά ή ιδιοκατοικούμενα, στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση της κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να διαμένει σε αυτή για πέντε έτη μετά τις παρεμβάσεις.

Δαπάνες που καλύπτονται

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο ενεργειακές παρεμβάσεις όσο και εργασίες αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Μόνωση ταράτσας

Τοποθέτηση τεντών

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, πλακιδίων και δαπέδων

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ώθηση στην αναβάθμιση του οικιστικού ιστού, να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση και να αξιοποιήσει το ανενεργό κτιριακό απόθεμα, βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.