Μετά από πέντε ημέρες έντονων συζητήσεων στη Βουλή, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 με επίκεντρο το στεγαστικό, με την πλειοψηφία των βουλευτών να στηρίζει την κυβερνητική πρόταση.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού σχεδίου και υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά.

Η διαδικασία έκλεισε με ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός. Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση, η ψήφισή του ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Τα έξι μέτρα για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο στεγαστικό, παρουσιάζοντας έξι νέες δράσεις για την ανακούφιση των ενοικιαστών. «Σήμερα οι συμπολίτες μας που είναι στο νοίκι αντιμετωπίζουν πίεση στα οικονομικά τους. Είναι πιθανόν να έχουμε στη διάθεσή μας και ευρωπαϊκούς πόρους στο μέλλον. Αλλά ήδη έχουμε τα προγράμματα Σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, περίπου 900.000 ενοικιαστές έχουν ήδη λάβει επιστροφή ενός μισθώματος, ενώ δρομολογούνται έξι επιπλέον παρεμβάσεις:

Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, καλύπτοντας έως και το 90% της δαπάνης – 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών ακινήτων με επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μέρος του ποσού θα διατεθεί για ανακαίνιση κατοικιών ιδιοκατοίκισης, για ζευγάρια με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε παιδί. Σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, με εξαίρεση Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: οι ισχύουσες ρυθμίσεις επεκτείνονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου απαγορεύεται η δραστηριότητα, κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Κίνητρα για επενδύσεις στην προσιτή στέγη: κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να δημιουργούν ή να μετατρέπουν κτίρια σε κατοικίες προς ενοικίαση για 10 χρόνια, με φορολογικά οφέλη. Πολεοδομική ρύθμιση για ταχεία μετατροπή ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται σε προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι δράσεις αυτές θα αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο 2026, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.

Airbnb & στεγαστικό: Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση προβλέπονται από το νέο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο τη ρύθμιση της αγοράς ακινήτων και την ενίσχυση της προσιτής στέγης. Οι υπάρχουσες ρυθμίσεις επεκτείνονται πλέον και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου ήδη ισχύουν απαγορεύσεις, κάθε ακίνητο που μεταβιβάζεται θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, εισάγεται νέο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να ανεγείρουν ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον δέκα έτη.

Το πρόβλημα των δανείων

Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν κυρίως την περίοδο 2005-2009, όταν τα επιτόκια του ελβετικού φράγκου ήταν χαμηλότερα από του ευρώ. Η μετέπειτα ανατίμηση του νομίσματος, ωστόσο, ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε ισχυρή ανατίμηση του φράγκου. Η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα είχε επιβάλει προσωρινό ανώτατο όριο ισοτιμίας (1:1,20), το οποίο ήρθη αιφνιδιαστικά, προκαλώντας νέα επιδείνωση. Σήμερα η ισοτιμία διαμορφώνεται γύρω στο 0,94.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί δανειολήπτες διαπίστωσαν ότι, παρά τις πληρωμές τους, οφείλουν περισσότερα σε ευρώ απ’ όσα αρχικά είχαν δανειστεί.

Δύο επιλογές για τους δανειολήπτες

Η κυβέρνηση δεν επιβάλλει ενιαία λύση αλλά προσφέρει εναλλακτικές. Όσοι θεωρούν ότι η ισοτιμία θα κινηθεί ευνοϊκά μπορούν να διατηρήσουν το δάνειό τους σε φράγκο, επωφελούμενοι από τα χαμηλά επιτόκια, αναλαμβάνοντας όμως τον σχετικό κίνδυνο.

Για τους υπόλοιπους προβλέπονται δύο δεσμευτικές επιλογές, τις οποίες οι τράπεζες υποχρεούνται να αποδεχθούν. Η δεύτερη επιλογή αφορά άμεση μετατροπή του δανείου σε ευρώ για ενήμερους ή ρυθμισμένους οφειλέτες, με βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο 2,30%-2,90%. Η ελάφρυνση του κεφαλαίου κυμαίνεται από 15% έως 50%, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης αποπληρωμής έως πέντε έτη.

Σταθερότητα χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Η ρύθμιση εξασφαλίζει σταθερότητα και διαφάνεια, μειώνοντας το κεφάλαιο και εξαλείφοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Το κόστος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, χωρίς επιβάρυνση για το Δημόσιο. Η παρέμβαση θεωρείται δημοσιονομικά ασφαλής, καθώς δεν επηρεάζει τις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» ούτε προκαλεί κίνδυνο κατάπτωσης κρατικών εγγυήσεων.

Νομική διάσταση και κοινωνική ανάγκη

Η κυβέρνηση τονίζει ότι δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα των συμβάσεων, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από τον Άρειο Πάγο, το ΔΕΕ και το ΕΔΔΑ. Ωστόσο, αναγνωρίζει πως ένα ζήτημα μπορεί να είναι νομικά λυμένο αλλά κοινωνικά ανοιχτό, γεγονός που δικαιολογεί τη νομοθετική παρέμβαση.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός

Η ρύθμιση βασίζεται σε διπλό μηχανισμό: μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για μη εξυπηρετούμενες οφειλές ή μέσω ειδικών όρων για ενήμερους δανειολήπτες. Στη δεύτερη περίπτωση, οι οφειλές μετατρέπονται σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο, προσφέροντας άμεση μείωση του κεφαλαίου.

Η βελτίωση της ισοτιμίας διαμορφώνεται από +15% έως +50%, με επιτόκια 2,3%-2,9%. Παράλληλα, δίνεται δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας έως πέντε έτη, ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση.

Εμπειρία άλλων χωρών

Παρόμοιες ρυθμίσεις επιχειρήθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά αποτελέσματα. Στη Σλοβενία και την Πολωνία οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ στην Ουγγαρία και την Κροατία υιοθετήθηκαν μέτρα μετά από δικαστικές αποφάσεις. Στη Ρουμανία ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός, ενώ στη Γαλλία υπήρξε μόνο εθελοντική τραπεζική πρωτοβουλία.

Η ελληνική ρύθμιση διαφοροποιείται, καθώς στοχεύει σε ισορροπημένη λύση που συνδυάζει κοινωνική προστασία και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.