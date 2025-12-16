Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση προβλέπονται από το νέο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο τη ρύθμιση της αγοράς ακινήτων και την ενίσχυση της προσιτής στέγης. Οι υφιστάμενοι περιορισμοί επεκτείνονται πλέον και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου ήδη ισχύουν απαγορεύσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση, κάθε ακίνητο που μεταβιβάζεται θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, εισάγεται νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να ανεγείρουν ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά προς ενοικίαση για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών.

Τα μισθώματα αυτών των κατοικιών θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος, ενώ το ανώτατο ύψος ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσιτότητα για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.