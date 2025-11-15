Με τον νέο νόμο 5246/2025 θεσπίζεται τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κλειστά ακίνητα ή ακίνητα που μέχρι τώρα δίνονταν σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Η απαλλαγή ισχύει για 36 μήνες από την έναρξη της μακροχρόνιας μίσθωσης, υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

1. Το ακίνητο πρέπει να ήταν κενό

Να έχει δηλωθεί ως κενό στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τρία συνεχόμενα προηγούμενα φορολογικά έτη πριν από τη νέα μίσθωση.

Αν η μίσθωση έγινε το 2024, αρκεί να ήταν κενό το 2022 και το 2023.

2. Ή να είχε διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση

Εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιήθηκε μόνο για Airbnb κατά το προηγούμενο έτος και οι μισθώσεις είχαν δηλωθεί κανονικά.

3. Η μίσθωση πρέπει να είναι μακροχρόνια

Διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών .

Να έχει συναφθεί από 8/9/2024 έως 31/12/2026.

4. Όριο τετραγωνικών

Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., με δυνατότητα προσαύξησης κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πάνω από δύο.

Πότε χάνεται η απαλλαγή

Αν το ακίνητο αδειάσει μέσα στην τριετία.

Αν ο ιδιοκτήτης το διαθέσει ξανά ως Airbnb.

Ειδική πρόβλεψη

Η απαλλαγή ισχύει και για μισθώσεις τουλάχιστον 6 μηνών σε: