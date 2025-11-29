Με την έναρξη της εορταστικής περιόδου, όσοι σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από 1 Οκτωβρίου 2025 ισχύουν νέα αυστηρά μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των καταλυμάτων, ειδικά σε περιόδους αιχμής όπως οι γιορτές.

Τα βασικά σημεία:

Απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας : Όλα τα καταλύματα πρέπει να διαθέτουν πυροσβεστήρα, ανιχνευτή καπνού, ηλεκτρολογικό έλεγχο, κιτ πρώτων βοηθειών και πιστοποιημένο εξοπλισμό.

Περιορισμοί σε «ακατάλληλους» χώρους : Υπόγεια, αποθήκες ή γκαράζ δεν γίνονται πλέον δεκτά ως τουριστικά καταλύματα.

Αυστηροί έλεγχοι & πρόστιμα : Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 € έως 20.000 € για μη συμμόρφωση.

Περιορισμένες νέες καταχωρίσεις: Σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, έχει «παγώσει» η εγγραφή νέων καταλυμάτων έως και το 2026.

Τι σημαίνει για εσάς τις γιορτές

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να είναι λιγότερες, ειδικά σε δημοφιλείς περιοχές.

Οι τιμές ενδέχεται να είναι λίγο υψηλότερες, λόγω κόστους συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.

Η ασφάλεια και η ποιότητα της διαμονής σας είναι πλέον εξασφαλισμένη — τα καταλύματα που δεν πληρούν τα πρότυπα δεν θα εμφανίζονται.

Συμβουλή: Κλείστε νωρίς και ελέγξτε ότι το κατάλυμα πληροί τα νέα πρότυπα, για να περάσετε ασφαλείς και ξέγνοιαστες γιορτές!