Με την έναρξη της εορταστικής περιόδου, όσοι σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από 1 Οκτωβρίου 2025 ισχύουν νέα αυστηρά μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των καταλυμάτων, ειδικά σε περιόδους αιχμής όπως οι γιορτές.

Τα βασικά σημεία:

  • Απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας: Όλα τα καταλύματα πρέπει να διαθέτουν πυροσβεστήρα, ανιχνευτή καπνού, ηλεκτρολογικό έλεγχο, κιτ πρώτων βοηθειών και πιστοποιημένο εξοπλισμό.

  • Περιορισμοί σε «ακατάλληλους» χώρους: Υπόγεια, αποθήκες ή γκαράζ δεν γίνονται πλέον δεκτά ως τουριστικά καταλύματα.

  • Αυστηροί έλεγχοι & πρόστιμα: Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 € έως 20.000 € για μη συμμόρφωση.

  • Περιορισμένες νέες καταχωρίσεις: Σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, έχει «παγώσει» η εγγραφή νέων καταλυμάτων έως και το 2026.

Τι σημαίνει για εσάς τις γιορτές

  • Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να είναι λιγότερες, ειδικά σε δημοφιλείς περιοχές.

  • Οι τιμές ενδέχεται να είναι λίγο υψηλότερες, λόγω κόστους συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.

  • Η ασφάλεια και η ποιότητα της διαμονής σας είναι πλέον εξασφαλισμένη — τα καταλύματα που δεν πληρούν τα πρότυπα δεν θα εμφανίζονται.

Συμβουλή: Κλείστε νωρίς και ελέγξτε ότι το κατάλυμα πληροί τα νέα πρότυπα, για να περάσετε ασφαλείς και ξέγνοιαστες γιορτές!

Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα