Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προανήγγειλε πρόσθετες παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών.

Όπως τόνισε, «στη βραχυχρόνια μίσθωση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε να “δαιμονοποιήσουμε” έναν κλάδο που δίνει σημαντικά έσοδα στη χώρα», αλλά παράλληλα είναι αναγκαίο να επιτευχθεί «ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική αξιοποίηση και στη δυνατότητα των πολιτών να έχουν προσιτή στέγη».

Ο υπουργός επισήμανε ότι, πέρα από τα ήδη ληφθέντα μέτρα και την επέκταση της απαγόρευσης διάθεσης νέων κατοικιών σε τρία διαμερίσματα της Αττικής μέσα στο 2026, οι «έκτακτες συνθήκες στο στεγαστικό απαιτούν την εξέταση πρόσθετων παρεμβάσεων». Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση περιλαμβάνουν αυστηρότερους περιορισμούς στην προσφορά και πιθανά μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Όπως διευκρίνισε ο Πιερρακάκης στη Real News, «δεν έχουμε λάβει ακόμη αποφάσεις, αλλά είναι σαφές ότι, αν χρειαστεί, θα κινηθούμε αποφασιστικά για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών».

Το νέο πλαίσιο

Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ισχύει ο νόμος 5170/2025, ο οποίος εισάγει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με τον νόμο, τα μισθωμένα ακίνητα πρέπει πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές, όπως: να είναι χώροι κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πιστοποιητικό μυοκτονίας, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής ή αντιηλεκτροπληξιακό, οδηγίες διαφυγής, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ελέγχους συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ, καθώς και κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά των τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ήδη, το υπουργείο Τουρισμού έχει αποστείλει ηλεκτρονική ενημέρωση στους εγγεγραμμένους διαχειριστές ακινήτων με Αριθμό Μητρώο Ακινήτου (ΑΜΑ) και εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος που εξηγεί τις νέες προδιαγραφές.

Λόγω του αυστηρού πλαισίου, εκτιμάται ότι άμεσα θα τεθεί εκτός αγοράς το 5%-10% των καταλυμάτων.