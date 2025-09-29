Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε τρεις νέες αλλαγές στη στεγαστική πολιτική και πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της διάθεσης ακινήτων στην αγορά, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ανακοινώθηκαν τρεις σημαντικές αλλαγές για τη διευκόλυνση στην εξεύρεση στέγης.

Οι νέες διατάξεις αφορούν φοροαπαλλαγές για πολύτεκνους, εξαιρέσεις στη διάρκεια συμβολαίων και διατήρηση φοροαπαλλαγών σε περίπτωση πρόωρης λύσης μισθώσεων.

Προβλέπεται σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για περιοχές του Έβρου, όπως η Νέα Βύσσα.

Εντός της εβδομάδας θα λειτουργήσει νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τον υπολογισμό του φορολογικού οφέλους.

Καταγράφηκαν 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές προς αξιοποίηση.

Το Δημόσιο παραιτήθηκε από ένδικα μέσα σε 37 υποθέσεις για Μάτι και Μάνδρα.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο αίτημα για γρήγορη δίκη σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη.

Τόνισε τη σημασία διεθνών συνεργασιών, όπως η Σύνοδος Κορυφής Ευρώπης – Κόλπου.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, τρία νέα μέτρα θα συμπεριληφθούν στο προσεχές νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το πρώτο μέτρο αφορά τη διεύρυνση της φοροαπαλλαγής για πολύτεκνους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πλέον, το όριο των 120 τετραγωνικών μέτρων για τη σχετική απαλλαγή αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν του δεύτερου, δίνοντας κίνητρο για τη διάθεση μεγαλύτερων ακινήτων.

Το δεύτερο μέτρο εξαιρεί ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ένστολους, από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια διάρκειας μόλις έξι μηνών με τους εν λόγω επαγγελματίες, χωρίς να χάνουν το πλεονέκτημα της τριετούς φοροαπαλλαγής.

Το τρίτο σκέλος προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή αν η μίσθωση διακοπεί πρόωρα, εφόσον βρεθεί νέος ενοικιαστής εντός τριών μηνών.

Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι επίκειται η λειτουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας, όπου κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να υπολογίζει το όφελος από τα νέα μέτρα, εισάγοντας βασικά οικονομικά του στοιχεία. Μετέπειτα, και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα δημιουργηθεί επίσημη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των πολιτών μέσω TAXIS.

Αναφερόμενος στη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε περιοχές του Έβρου, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ρύθμιση αυτή επεκτείνεται και στη Νέα Βύσσα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δημογραφικές συνθήκες της περιοχής. Όπως ανέφερε, η στήριξη της περιφέρειας και των συνόρων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά τα αδρανή ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές, ο κ. Πιερρακάκης γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη καταγραφεί 2.000 ιδρύματα και 7.000 κληρονομιές που βρίσκονται σε αδράνεια, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την αξιοποίηση της περιουσίας αυτής.

Στο σκέλος των αποζημιώσεων για τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το Δημόσιο έχει ήδη παραιτηθεί από 37 ένδικα μέσα, γεγονός που διευκόλυνε την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ σε 31 υποθέσεις. Σχετικά με τα Τέμπη, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ώστε να μην απαιτείται κάθε φορά ειδική νομοθετική ρύθμιση για παρόμοιες περιπτώσεις.

Αναφορικά με τη δίκη για τα Τέμπη, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ταχεία διεξαγωγή της αποτελεί «κάθαρση για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», υπογραμμίζοντας τη σημασία σεβασμού της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Τέλος, αναφερόμενος στη συνεργασία του ομίλου ΑΝΤ1 με το Atlantic Council και τη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής Ευρώπης – Κόλπου, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε τη σημασία της αξιοποίησης διεθνών δικτύων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.