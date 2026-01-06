Ένα ανανεωμένο πρόγραμμα επιδοτήσεων ανακαινίσεων έρχεται να φέρει σημαντικές αλλαγές, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη στήριξη και στις κατοικίες όπου διαμένουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους, δίνοντας έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης και όχι αποκλειστικά στις ενεργειακές βελτιώσεις.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση

Το ποσό της επιδότησης θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ανώτατο όριο ανά κατοικία ορίζεται στα 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό 60%–90%.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτονται σε ποσοστό 20%–40%, ανάλογα με τη φύση και την έκταση των εργασιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοικίες έως 120 τ.μ., με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο τα κλειστά ακίνητα που παραμένουν ακατοίκητα για τουλάχιστον δύο χρόνια όσο και οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που πληρούν τα κριτήρια.

Τι εργασίες καλύπτονται

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η νέα στήριξη δίνει προτεραιότητα στις γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση κουφωμάτων, παραμένουν επιλέξιμες, αλλά δεν μπορούν να ξεπερνούν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι

Η πρόταση εξετάζει όρια εισοδήματος στα 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να αιτηθεί περισσότερα από ένα ακίνητα.

Δεσμεύσεις μετά την ανακαίνιση

Τα κλειστά ακίνητα πρέπει να παραμείνουν κατοικημένα ή προς ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για πενταετία.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Φεβρουάριο του 2026. Στόχος είναι η αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος, η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και η ουσιαστική στήριξη των ιδιοκτητών και της αγοράς ακινήτων.