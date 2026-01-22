Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», που προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ και επιδότηση έως 90%, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κλειστών σπιτιών στην αγορά.

Η επιδότηση του προγράμματος φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για σπίτια έως 120 τ.μ., καλύπτοντας κυρίως ήπια ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαινίσεις όπως αλλαγή κουζίνας, μπάνιου, κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά έργα.

Επιπλέον ζητήματα αφορούν την έναρξη της συμβασιοποίησης δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον».

Με στόχο να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια και να βγουν στην αγορά αναμένεται να ξεκινήσει το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω».

Όπως τόνισε η η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή, το πρόγραμμα διευρύνεται και προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση έως 90%, προκειμένου να βγουν κλειστά σπίτια στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιδότηση φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για σπίτια έως 120 τ.μ. και αφορά ήπια ενεργειακή αναβάθμιση και, κυρίως, παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και άλλα.

Η υπουργός σημείωσε πώς το εν λόγω πρόγραμμα είναι το τρίτο πολύ μεγάλο πρόγραμμα – μετά το «Σπίτι μου 1» και το «Σπίτι μου 2».

Την ίδια στιγμή, η κ Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, σημειώνοντας πως έχουν εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι και πλέον ξεκινά η διαδικασία της συμβασιοποίησης, προκειμένου εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι του παιδιού μαζί με την οικογένειά του. Υπενθυμίζεται πως κάθε οικογένεια θα λάβει έως και 800 ευρώ μηνιαίως για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα.