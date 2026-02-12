Χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα των συντάξεών τους να πιστώνονται νωρίτερα στους λογαριασμούς τους μέσα στο 2026, καθώς το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ επηρεάζεται από τις επίσημες αργίες και τις τραπεζικές ημέρες.

Σύμφωνα με το επίσημο ημερολόγιο πληρωμών, οι μήνες Μάρτιος, Απρίλιος και Νοέμβριος του 2026 είναι εκείνοι κατά τους οποίους οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα, λόγω των αργιών της Καθαράς Δευτέρας, της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Με βάση το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία. Ωστόσο, οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Συντάξεις Μαρτίου 2026

Η καταβολή των συντάξεων Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα εξαιτίας της αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις 23 Φεβρουαρίου.

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Οι πληρωμές θα γίνουν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026. Λόγω της αργίας, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά (Νόμος 4387/2016)

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ)

Συντάξεις Απριλίου 2026

Νωρίτερα θα πιστωθούν και οι συντάξεις Απριλίου, καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με το πρόγραμμα πληρωμών.

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Οι πληρωμές θα γίνουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Εξαιτίας της αργίας, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά (Νόμος 4387/2016)

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ)

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026

Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν επίσης νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, με τα ποσά να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά (Νόμος 4387/2016)

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ωστόσο λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα ποσά θα πιστωθούν νωρίτερα, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά: