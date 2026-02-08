Με διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο καταβολών του νόμου 4611/2019, που ορίζει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων

Όπως πάντα, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες. Για τον Μάρτιο 2026, η καταβολή θα γίνει με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Τι προβλέπει το ενιαίο σύστημα πληρωμών

Μισθωτοί: Οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Μη μισθωτοί: Η πληρωμή γίνεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις

Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την πληρωμή των μη μισθωτών, ενώ για τους μισθωτούς η ημερομηνία καταβολής παραμένει αμετάβλητη.

Αναλυτικές ημερομηνίες καταβολής

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – νόμος 4387/2016):

Κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ):

ΟΑΕΕ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών:

ΙΚΑ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:

Μισθωτοί: Από το βράδυ της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου 2026

Μη μισθωτοί: Από το βράδυ της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου 2026 (εκτός αν υπάρξει αλλαγή λόγω Καθαράς Δευτέρας)