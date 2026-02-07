Με διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο καταβολών του νόμου 4611/2019, που ορίζει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.
Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων
Όπως πάντα, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες. Για τον Μάρτιο 2026, η καταβολή θα γίνει με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.
Τι προβλέπει το ενιαίο σύστημα πληρωμών
Μισθωτοί: Οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Μη μισθωτοί: Η πληρωμή γίνεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις
Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την πληρωμή των μη μισθωτών, ενώ για τους μισθωτούς η ημερομηνία καταβολής παραμένει αμετάβλητη.
Αναλυτικές ημερομηνίες καταβολής
Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – νόμος 4387/2016):
Κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026
Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ):
ΟΑΕΕ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026
ΟΓΑ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026
ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026
Συντάξεις μισθωτών:
ΙΚΑ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026
ΝΑΤ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026
Δημόσιο: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026
Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
Τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:
Μισθωτοί: Από το βράδυ της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου 2026
Μη μισθωτοί: Από το βράδυ της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου 2026 (εκτός αν υπάρξει αλλαγή λόγω Καθαράς Δευτέρας)
