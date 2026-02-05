Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας παρέχει ο e-ΕΦΚΑ, απαντώντας στις καταγγελίες του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) περί λανθασμένων υπολογισμών και μειωμένων ποσών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, ο e-ΕΦΚΑ εφαρμόζει σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις λόγω θανάτου το κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπουν οι νόμοι 4387/2016 και 4611/2019. Οι συγκεκριμένοι νόμοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες μεταβίβασης συντάξεων, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.

Όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, «η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου». Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους υπάρχει σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία ο οργανισμός δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πλήρως.

Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που σημειώθηκαν μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016 και έως τον Μάιο του 2019, όταν τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4611/2019.

ΕΝΔΙΣΥ: Απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υποστηρίζει ότι έχουν εντοπιστεί λάθη στις συντάξεις χηρείας που λαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι. Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ζητά την άμεση διόρθωση των ποσών.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, το πρόβλημα αφορά όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν από τη δημοσίευση του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016, και απεβίωσαν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά. Υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 συνταξιούχοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ενώ οι συντάξεις χηρείας των επιζώντων συζύγων τους φέρεται να έχουν υπολογιστεί εσφαλμένα.

Όπως αναφέρει το Δίκτυο, οι συντάξεις αυτές υπολογίστηκαν βάσει της αναπροσαρμοσμένης – επανυπολογισμένης σύνταξης του θανόντος και όχι με βάση το ποσό που ελάμβανε κατά τον χρόνο του θανάτου του. Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, οδηγεί σε απώλειες που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 110 ευρώ μηνιαίως.