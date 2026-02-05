Λάθη στις συντάξεις χηρείας που λαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι διαπιστώνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), το οποίο με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ζητά την άμεση διόρθωση των ποσών.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, το πρόβλημα αφορά όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν από τη δημοσίευση του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016 και απεβίωσαν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά. Υπολογίζεται, ότι περίπου 300.000 συνταξιούχοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ενώ οι συντάξεις χηρείας των επιζώντων συζύγων τους έχουν υπολογιστεί λανθασμένα.

Όπως επισημαίνει το Δίκτυο, οι συντάξεις αυτές υπολογίστηκαν με βάση την αναπροσαρμοσμένη – επανυπολογισμένη σύνταξη του θανόντος και όχι με βάση το ποσό που ελάμβανε κατά τον χρόνο του θανάτου του. Η διαφορά αυτή οδηγεί σε απώλειες στα εισοδήματα των δικαιούχων, που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 110 ευρώ τον μήνα.

Το ΕΝΔΙΣΥ τονίζει, ότι υπάρχουν αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες δικαιώνουν τους επιζώντες συζύγους. Παρά ταύτα, το λάθος παραμένει, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να υφίστανται αδικαιολόγητη μείωση στο βιοτικό τους επίπεδο.

Το Δίκτυο καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και προσωπικά την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να αναλάβει πρωτοβουλία για την αποκατάσταση του προβλήματος, προκειμένου να αποφευχθούν νέες δικαστικές διενέξεις και να αποδοθούν στους συνταξιούχους τα ποσά που δικαιούνται.

Η επιστολή του ΕΝΔΙΣΥ προς την υπουργό Εργασίας αναφέρει:

«Επανειλημμένα, με πλείστες επιστολές μας, σας έχουμε καταστήσει γνωστό το μείζον ζήτημα που έχει ανακύψει στις καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας, λόγω του εσφαλμένου τρόπου υπολογισμού του δικαιούμενου ποσοστού χηρείας εκ της σύνταξης που ελάμβανε ο/η αποβιώσας σύζυγός και ήδη συνταξιούχος κατά τη δημοσίευση του ν.4387/2016.

Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ, για τους θανάτους των ήδη συνταξιούχων κατά τη δημοσίευση του ν.4387/2016, οι οποίοι απεβίωσαν κατόπιν της δημοσίευσης του εν λόγω νομοθετήματος, απονέμει συντάξεις χηρείας, τις οποίες κατά παράβαση του νόμου και ειδικότερα των όσων ορίζονται στη σχετική διάταξη του άρθρου 12 παρ.4, υποπαρ. Α του ν.4387/2016, υπολογίζει επί του ποσού που προκύπτει επί της αναπροσαρμοσμένης – επανυπολογισμένης σύνταξης του αποβιώσαντος και όχι επί του ποσού της σύνταξης που εκείνος ελάμβανε κατά τον χρόνο του θανάτου του. Τούτο το γεγονός έχει ως συνέπεια δεκάδες χιλιάδες επιζώντες σύζυγοι να λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, η οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερη και σε κάθε περίπτωση υπολείπεται ακόμα και του 70% της σύνταξης του θανόντος, με αποτέλεσμα να έχει ανατραπεί ουσιωδώς το επίπεδο ζωής αυτής της μεγάλης κατηγορίας των συνταξιούχων.

Τα Δικαστήρια, με αποφάσεις τους, έχουν διαπιστώσει την εν λόγω παρανομία και καλούν τη συνταξιοδοτική διοίκηση να αποκαταστήσει την οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο/η συνταξιούχος λόγω θανάτου του συζύγου του /της. Παρά όμως τις δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα εκδοθείσες εκ του ανώτατου Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες είναι ήδη γνωστές στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις συνεχίζουν και καταβάλλονται με το παραπάνω τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 & 14 του ν.4387/2016.

Ως εκ τούτου, Σας καλούμε, προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων, οι οποίες και χρονοβόρες είναι αλλά και κοστοβόρες για τους συνταξιούχους, να ασκήσετε κάθε αρμοδιότητά σας, για την αποκατάσταση αυτής της τεράστιας αδικίας η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να πλήττει μια σημαντική μερίδα συνταξιούχων, ήτοι των περιπτώσεων εκείνων που ο/η θανών/ούσα σύζυγος ήταν συνταξιούχος ήδη πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 ο δε θάνατος επήλθε μετά την έναρξη αυτή.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι Δεκάδες χιλιάδες χήροι και τα τέκνα τους, λαμβάνουν σήμερα συντάξεις οι οποίες είναι κατά πολύ χαμηλότερες ακόμα κι από αυτές που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να καταβάλλονται. Η πολύπαθη και ευαίσθητη αυτή κατηγορία των συνταξιούχων της Χώρας μας, βρίσκεται σήμερα σε απόγνωση καθώς τα καταβαλλόμενα δεν επαρκούν για να τους διασφαλίσουν ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο.

Σας καλούμε να αναλογιστείτε πολύ σοβαρά όλα τα παραπάνω και να προχωρήσετε άμεσα στην αποκατάσταση αυτής της τεράστιας αδικίας».